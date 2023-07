Abróchese el cinturón… Universal Studios Hollywood anuncia que pronto comenzará la construcción de su nueva montaña rusa, con el tema de Fast & Furious, la exitosa saga de Universal Pictures, ya que el destino de entretenimiento de clase mundial continúa elevando la experiencia del visitante.

Reconocido por crear atracciones innovadoras e imaginativas inspiradas en las experiencias de juegos digitales, de televisión y películas más convincentes de la actualidad, Universal Studios Hollywood traerá logros innovadores y tecnológicos nunca antes agregados en esta montaña rusa emocionante y completamente nueva.

Equipada con un sistema de última generación creado exclusivamente para sumergir a los visitantes en el dinámico universo de Fast & Furious, esta nueva montaña rusa se beneficiará de la experiencia de décadas de Universal Destinations & Experiences en revolucionar el desarrollo de las montañas rusas más modernas en sus destinos de parques temáticos globales.

La montaña-rusa se unirá a la lista de atracciones innovadoras y sin precedentes de Universal Studios Hollywood, incluida el área completamente nuevo, interactivo e inmersivo, SUPER NINTENDO WORLD , que presenta la atracción aclamada por la crítica "Mario Kart; Bowser's Challenge"; “The Wizarding World of Harry Potter , que presenta las atracciones “Harry Potter and the Forbidden Journey” y “Flight of the Hippogriff, ubicadas junto al pueblo de Hogsmeade; “Jurassic World The Ride”; “The Secret Life of Pets: Off the Leash”y "Despicable Me Minion Mayhem" de Illumination; Springfield U.S.A., ciudad natal de la familia televisiva favorita de Estados Unidos y “The Simpsons Ride; junto con el exclusivo Studio Tour detrás de escena, que ofrece a los visitantes un asiento de primera fila en un auténtico estudio de producción de cine y televisión para echar un vistazo exclusivo a los escenarios de películas originales que incluyen Jupiter's Claim de Jordan Peele's NOPE y Courthouse Square de la película Back to the Future, así como atracciones experienciales como “Fast & Furious Supercharged” y “King Kong 360 3D”, inspiradas en las películas taquilleras.

La saga de Fast & Furious es un fenómeno. Durante más de veinte años, la franquicia ha avivado la pasión de una audiencia en constante expansión y ha ganado más de 7 mil millones en la taquilla mundial. Las películas Fast & Furious de cosecha propia de Universal Pictures se han convertido en la franquicia más rentable y de mayor duración del estudio. En las plataformas de redes sociales, el seguimiento de los fanáticos de las películas y el elenco se ha convertido en el más grande de cualquier franquicia activa.