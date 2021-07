¿Vacunados deberán presentar prueba de Covid para viajar a Canadá?

El gobierno de Canadá volverá a permitir los viajes no esenciales para los vacunados contra Covid-19, con algunos cambios en las medidas sanitarias que había impuesto por la pandemia.

La reapertura comenzará el próximo 9 de agosto con los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses y continuará el 7 de septiembre admitirá a extranjeros de todas las nacionalidades.

Para poder calificar para las exenciones de algunas restricciones, los vacunados deberán haber completado el esquema completo de inoculación al menos 14 días antes de su llegada al país.

(1/9) Together, Canada’s vaccination rates and strong public health measures have set the stage for a cautious adjustment to border measures. https://t.co/FBSGjyClJe pic.twitter.com/5IMVLJXBF2

Además, sólo se admitirá a extranjeros que hayan sido inoculados con cuatro vacunas, mientras el resto deberán seguir con las medidas como pruebas de Covid-19 y la cuarentena obligatoria.

Es recomendable llevar todos los comprobantes de vacunación, pruebas de Covid-19 y planes de cuarentena en documentos impresos para mostrar a los agentes al momento de llegar al país.

Todos los viajeros, sin importar si están vacunados o no, deben registrarse en la aplicación móvil ArriveCAN, donde proporcionarán toda la información sobre pruebas de Covid-19, planes para realizar una cuarentena, síntomas de enfermedad respiratoria y el comprobante de vacunación.

Ante la pandemia de Covid-19, el gobierno canadiense exigió a todas las personas que llegaran al país que presentaran los resultados negativos de una prueba de Covid-19, realizada 72 horas antes del arribo.

Además, se ordena que las personas se sometan a otra prueba al octavo día de la llegada al país.

También se requiere que los viajeros cumplieran una cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel autorizado por el gobierno candiense.

Sin embargo, los vacunados contra el coronavirus podrán saltarse la cuarentena y la prueba de Covid-19 al octavo día del arribo a Canadá. El único requisito que se conserva para los inoculados es el de la prueba de diagnóstico 72 horas antes de llegar al país.

La prueba al octavo día podría seleccionarse al azar y también es necesario llevar un plan de cuarentena adecuado, aunque no se ordene cumplirla.

Travel restrictions have not changed…yet! Discretionary (non-essential) travel to Canada by foreign nationals (including the U.S.) remains prohibited. Changes are coming for fully vaccinated U.S. citizens and permanent residents on August 9. Learn more https://t.co/FkyPlRNx4R pic.twitter.com/MjbvUml6le