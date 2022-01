Video. Jóvenes rescatan a perrito de mortal avalancha en Colorado

En redes sociales se está viralizando un video en el que se muestra, para muchos, un acto heróico que evitó la muerte de un perro en la pista de esquí de Berthoud Pass de Colorado.

Un par de estudiantes universitarios de la Escuela de Minas de Colorado fueron en busca de un perro que había quedado enterrado bajo la nieve durante 20 minutos después de una peligrosa avalancha que arrasó en el popular destino.

Bobby White y Josh Trujillo se encontraban esquiando en la pista de Berthoud Pass cuando presenciaron la avalancha. Ambos trataron de salvarse del arrollo de la nieve; sin embargo, un tercer esquiador se puso en peligro al tratar de salvar a su perro que lo acompañaba y quien sí quedó bajó la nieve.

El dueño, Scott Shepherd, le dijo a ABC News que su perro Apollo lo estaba acompañando en la aventura helada, pero desapareció después de que la avalancha se originara en el lugar en el que se encontraban.

“Apollo comenzó a moverse, se veía confundido como, ‘¿Por qué me estoy deslizando cuesta abajo’? Y luego desapareció”.

Una vez que el deslizamiento de la nieve se detuvo, Shepherd se encontró a salvo, pero su perro seguía desaparecido.

En camino a la búsqueda del perro perdiguero de Chesapeake Bay, de 2 años, Scott se encontró con los estudiantes que se habían acercado al lugar para ayudar a las posibles víctimas que hubiesen sido arrolladas.

Los estudiantes comenzaron a buscar al pequeño Apollo después de escanear el lugar para asegurarse de que no hubiera humanos en peligro.

El rescate fue considerado por Shepher como “una aguja en un pajar”, debido a la densa nieve que bajó de los acantilados y grabado por una GoPro instalada en el casco de Scott.

Cerca de 20 minutos después, Trujillo vio la nariz de Apollo en medio de la nieve y en seguida cavaron la nieve que lo cubría. El perro logró salir saltando y temblando de frío a pesar de una severa lesión en una de sus piernas.

“¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré!”, se escucha a Josh Trujillo gritar en el video. “Puedo verlo, está vivo”.

Helmet cam video captures moment a dog is rescued after being swept away by an avalanche and buried in the snow for over 20 minutes.



One of the men involved in the rescue told @ABC News the dog, named Apollo, appeared to be fine other than an injured leg. https://t.co/RJZ6iKyFCN pic.twitter.com/bFaoGRD5ZT