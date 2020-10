Video. Pasajera se niega a usar cubrebocas y golpea a azafata en EU

La pasajera de un avión de Delta golpeó a una azafata que le indicó que debía utilizar cubrebocas correctamente durante el vuelo, que estaba por despegar del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos.

La asistente de vuelo se percató de que una de las mujeres a bordo no utilizaba correctamente el cubrebocas y se acercó para exhortarla a cumplir con las medidas sanitarias de la aerolínea por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la pasajera, con ropa deportiva de color púrpura y cubrebocas blanco colocado en el cuello, comenzó a gritarle a la azafata.

El resto de los pasajeros que viajaban en el avión filmaron diferentes ángulos de la escena y luego lo difundieron en redes sociales. De acuerdo con los usuarios, el altercado ocurrió el lunes pasado en un vuelo de Miami, Florida, con destino a Atlanta, Georgia.

La grabación muestra que la pasajera le gritó a la azafata y después de unos segundos lanzó un golpe al rostro de la trabajador de Delta.

“No debes tocarme, no debes tocarme”, repitió la pasajera después de pegarle a la asistente de vuelo, aunque en el video no se observa algún contacto físico de parte de ella.

El hombre que viajaba con la mujer trató de detenerla cuando el resto de los pasajeros del avión se acercaron para ayudar a la azafata.

De acuerdo con los reportes de los testigos, personal de seguridad entró a la aeronave para expulsar a la mujer, lo que retrasó el vuelo. Sin embargo, Delta no ha emitido algún informe sobre el altercado.

Here’s what happened on our @delta flight from #Miami to #Atlanta tonight after a passenger refused to wear a mask as per policy and then gets into altercation with flight attendant. Video via @kingcoreythefirst on IG pic.twitter.com/TBBYq1VCBb