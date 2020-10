¿Cómo participar en la lotería de visas de EU para 2022?

El Departamento de Estado lanzó la convocatoria para la lotería de visas 2022 o Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad de Estados Unidos.

Para el año fiscal 2020, las autoridades otorgarán hasta 55 mil visas con las que los extranjeros podrán migrar legalmente a la Unión Americana y el registro no tiene ningún costo.

Los aspirantes deben provenir de los países con bajas tasas de inmigración histórica a Estados Unidos y el Departamento de Estado selecciona a los beneficiarios del programa al azar.

Pueden participar las personas que se encuentran en el extranjero o que ya están en territorio estadounidense y los seleccionados obtienen una visa de residente permanente o Green Card.

Las personas interesadas en participar en la lotería de visas se pueden registrar a partir de este 7 de octubre y hasta el 10 de noviembre.

Aunque el registro no tiene ningún costo, los seleccionados sí deberán pagar todas las tarifas de aplicación de la visa en la Embajada, consulado o directamente en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Los interesados en participar en la lotería de visas deben completar su solicitud en el sitio www.dvprogram.state.gov.

- Provenir de uno de los países autorizados para el programa.

- Contar con un diploma de bachillerato o su equivalente.

- Tener dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en un oficio o profesión que requiere al menos dos años de capacitación o experiencia.

Por ejemplo, un maestro de primaria requiere un título universitario de una carrera de cuatro años y varios años de trabajo para ser considerado.

También pueden aplicar las personas nacidas en países con altas tasas de inmigración si cumplen con alguno de los siguientes requisitos:

- Estar casada con una persona nacida en alguno de los países autorizados en el programa.

- Provenir de un país no autorizado pero si los padres de la persona no nacieron o residieron legalmente en el momento del nacimiento del solicitante y se puede reclamar la nacionalidad de un país elegible.

Bangladesh

Brasil

Canadá

China

Colombia

Corea del Sur

El Salvador

Filipinas

Guatemala

Haití

Honduras

India

Jamaica

México

Nigeria

Pakistán

Reino Unido

República Dominicana

Vietnam

