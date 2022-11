Costo y requisitos de la visa que necesitan los argentinos para viajar a EU

Si eres argentino y quieres viajar a Estados Unidos, es necesario que tramites una visa de turista para que te permitan el acceso. ¿Cuál es su costo y cómo se debe tramitar? Aquí te lo decimos.

La visa es el documento que necesitan los extranjeros para ingresar a territorio estadounidense, a menos que su país de origen se encuentren dentro del programa de exención. Sin embargo, este no es el caso de Argentina.

Los argentinos necesitan tramitar una visa de no inmigrante para los viajes con motivos de turismo o negocios. No obstante, la Embajada de Estados Unidos en Argentina precisa que este documento no se puede usar para trabajar en el país.



¿Cuánto demora la visa para Estados Unidos?

La representación estadounidense advierte que la suspensión de actividades por la enfermedad de Covid-19 dejó una gran cantidad de casos acumulados. “Creemos que tomará más de un año para que nuestros cupos de entrevistas estén al nivel previo a la pandemia”, señala en su sitio web.

En la Embajada que se encuentra en Buenos Aires el tiempo de espera para la entrevista de la visa B1/B2 es de 283 días.

En el caso de las visas de estudiante o de trabajo temporal el tiempo se reduce a la misma semana en la que se solicita el visado.

¿Cuánto cuesta la visa a Estados Unidos en Argentina?

La solicitud de la visa de no inmigrante tiene un costo de 160 dólares estadounidenses, lo que equivale a mil 281 pesos argentinos

Con esta visa, el viajero puede realizar múltiples ingresos mientras el documento esté vigente y los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza admitan su ingreso.

Requisitos para tramitar la visa para viajar de Argentina a Estados Unidos

El primer paso para el trámite y uno de los más importantes es llenar el Formulario DS-160 en este sitio web ceac.state.gov. En esta solicitud se debe escribir la información personal y profesional, así como los datos del viaje que se realizará a Estados Unidos, como destino y tiempo de estancia.

Luego de llenar el DS-160 se requiere ingresar y crear un perfil en el portal del Sistema de Citas e Información de Visas del Departamento de Estado de Estados Unidos ais.usvisa-info.com. En este sitio se obtienen las instrucciones de pago.

El siguiente paso es acudir a una sucursal bancaria autorizada para pagar los 160 dólares del costo de la solicitud.

Tras realizar el pago, el peticionario puede agendar su cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para que le tomen sus datos biométricos. A la cita se debe acudir con pasaporte vigente, la página de confirmación del formulario DS-160 y la hoja de confirmación de la cita impresa.

El último paso es acudir a la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, donde un oficial consular corrobora los datos del solicitante y el motivo del viaje a la Unión Americana. A esta cita también se debe acudir con pasaporte vigente y el formulario DS-160. Las respuestas otorgadas al oficial deben coincidir con lo escrito en el documento.

Es en este momento cuando se le notifica al peticionario si su visa es aprobada o rechazada. Si el documento es aprobado, el solicitante puede recoger su visado en el servicio de paquetería que le será notificado.