¿Cuándo comienza el otoño 2022 y cuándo termina?

El año está llegando a su fin y en la recta final se aproxima el otoño, la época en la que el follaje de los árboles cambia de color y en que los días duran menos.

La tercera estación del año trae un ambiente templado durante el día y una disminución de la temperatura por las noches.

El otoño llega gracias al equinoccio, un fenómeno en el que el día dura lo mismo que la noche gracias a que el sol se alinea con el ecuador de la Tierra. Esto ocurre sólo dos veces al año, en primavera y en otoño.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el término equinoccio proviene del latín aequss y noctis, que significan “igual” y “noche”.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) indica que la duración del día y la noche depende de la ubicación en la que se encuentre en el planeta.

El resto de los días, el sol brilla de forma desigual sobre los hemisferios norte y sur debido a la inclinación de la Tierra.

En México, los estados que registran temperaturas más bajas en otoño son las zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Baja California, San Luis Potosí, Hidalgo, el Estado de México y Sinaloa, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (Cenapred).

En Estados Unidos la temperatura disminuye más en Alaska, Dakota del Norte, Minnesota, Maine y Wisconsin, Vermont y Dakota del Sur.

La fecha del equinoccio de otoño cambia cada año, pero siempre es cercano a los días entre el 22 y el 24 de septiembre para el hemisferio norte, donde se encuentra México.

Este 2022 el equinoccio ocurrirá el próximo jueves 22 de septiembre a las 20:03 horas del tiempo del centro de México.

Este evento astronómico dará comienzo al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el sur.

The northern hemisphere Fall Equinox - 3:20pm EDT today - is one of two days during the year when day and night are most nearly equal everywhere on earth. There will be less daylight than nighttime each day now...that is, until March's Spring Equinox.https://t.co/O21LweDIOo pic.twitter.com/lga6Z0ByV1