¿Estás planeando un viaje a Estados Unidos y necesitas tramitar tu visa americana? Todos los solicitantes, incluidos los menores de edad, deben cubrir una tarifa obligatoria para iniciar el proceso de solicitud.

¿Cuánto cuesta la visa americana?

El costo de la visa depende del tipo que solicites. El pago se realiza después de completar el formulario DS-160. Aquí te mostramos los precios actualizados por categoría:

Tarifas por tipo de visa

$185 USD

Visa de turista o negocios (B1/B2)

Tránsito (C)

Tripulación (D)

Estudiantes académicos (F) y técnicos (M)

Medios de comunicación (I)

Visitantes de intercambio (J)

Profesionales del TLC (TD/TN)

Víctimas de trata (T) o delitos (U)

$205 USD

Trabajadores temporales (H)

Personas con habilidades extraordinarias (O)

Artistas, atletas y animadores (P)

Visitantes de intercambio cultural (Q)

Trabajadores religiosos (R)

Transferencias dentro de empresas (L)

$265 USD

Prometidos(as) o cónyuges de ciudadanos estadounidenses (K)

$315 USD

Visas de inversionista (E1, E2, E3)

$15 USD

Menores mexicanos de 15 años que soliciten visa B1/B2, siempre que uno de sus padres o tutor legal tenga una visa vigente del mismo tipo.

Importante: Si se paga la tarifa reducida de $15 USD, la visa será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Para obtener una visa con vigencia completa, se debe pagar la tarifa estándar de $185 USD.

¿El pago garantiza la aprobación de la visa?

No. El pago de la tarifa es obligatorio y no garantiza la aprobación de la visa. Además, no es reembolsable ni transferible, y solo aplica para una solicitud.

¿Cómo pagar la visa americana en México?

Sigue estos pasos para realizar el pago correctamente:

Crea una cuenta en ais.usvisa-info.com.

Llena el formulario y avanza hasta la sección de “Pago”.

Selecciona la opción “Pago en efectivo” .

. Descarga e imprime la hoja de pago.

Acude a una sucursal de Scotiabank o Banamex con la hoja impresa.

Realiza el pago en ventanilla. El monto aparecerá en pesos mexicanos.

Guarda el recibo, ya que es tu comprobante de pago .

. Recibirás un correo de confirmación cuando el sistema apruebe tu pago (puede tardar hasta 2 días hábiles).

Desde el 29 de agosto de 2017, el Centro de Atención al Solicitante (CAS) ya no acepta pagos con tarjeta de crédito para visas de no inmigrante. El pago debe hacerse en efectivo.