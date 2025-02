El próximo 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera en México, una fecha que celebra la identidad y el orgullo nacional por este lábaro patrio. Sin embargo, surge la duda: ¿es un día festivo oficial en el que no se trabaja?

El Día de la Bandera se celebra cada 24 de febrero y aunque parece ser un día muy solemne no es un día festivo oficial. No se marca así en la Ley Federal del Trabajo, así que no se suspenden clases ni actividades y se trabaja normalmente.

Al no ser un día de descanso obligatorio, no se ofrece un pago extra. Así que tu salario será el mismo de siempre, aunque vayas a trabajar.

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera el 24 de febrero?

Se estableció que el Día de la Bandera fuera festejado el 24 de febrero en 1934, pero se reconoció como una conmemoración oficial hasta 1940 por un decreto del presidente Lázaro Cárdenas.

¿Por qué la bandera tiene los colores verde, blanco y rojo? ¿Qué significa?

El gobierno mexicano dice que la bandera de México “nace” en 1821, cuando Agustín de Iturbide declaró la Independencia de México y presentó la bandera trigarante con franjas diagonales en verde, blanco y rojo. “Estos colores simbolizaban la religión católica, la independencia de México y la unión entre mexicanos y españoles”, señalan.

En 1823, tras el fin del Imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente oficializó la Bandera Nacional, manteniendo los colores pero eliminando la corona del águila y añadiendo ramas de laurel y encino.

Durante el gobierno de Benito Juárez, el significado de los colores cambió a esperanza (verde), unidad (blanco) y la sangre de los héroes nacionales (rojo).

Fue Venustiano Carranza quien, el 20 de septiembre de 1916, estableció que el águila se representara de perfil izquierdo, posada sobre un nopal que brota de una roca rodeada de agua y adornada en la parte de abajo con ramas de encino y laurel.

“El 24 de febrero de 1984, se promulgó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, estableciendo que la bandera debe tener tres franjas verticales con el escudo nacional en el centro de la franja blanca. Además, se declaró el 24 de febrero como Día de la Bandera, con actividades cívicas y programas especiales para difundir su historia y significado”, agregan.

Datos curiosos sobre la bandera de México

Estos son algunos datos curiosos que quizá no sabías sobre la bandera mexicana:

En 2008, la bandera de México fue elegida como la bandera más bonita del mundo.

La bandera mexicana fue diseñada antes que la de Italia.

Días festivos, de descanso obligatorio en México para 2025

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 3 de febrero : En conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.

: En conmemoración del Día de la Constitución Mexicana. Lunes 17 de marzo : En conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

: En conmemoración del Natalicio de Benito Juárez. Jueves 1° de mayo : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. Martes 16 de septiembre : Día de la Independencia de México.

: Día de la Independencia de México. Lunes 17 de noviembre : En conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

: En conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana. Jueves 25 de diciembre: Navidad.