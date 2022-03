Este martes es el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que se celebra el 8 de marzo desde 1975, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Qué es el Día Internacional de la Mujer?

Conmemorado el 8 de marzo de cada año, el Día Internacional de la Mujer está dedicado a reflexionar y honrar a las mujeres a lo largo de la historia mundial, así como sus logros en todos los ámbitos y para derribar barreras de género.

El día está establecido para que mujeres, sin importar sus orígenes o culturas; ideologías políticas, esferas sociales y situación económica, se unan para luchar por sus derechos, igualdad y paridad de género que compara a mujeres y hombres por sus ingresos, educación o trabajo.

¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Mujer?

La conmemoración data de hace más de un siglo, cuando surgió como un movimiento sindical para después convertirse en un día oficial reconocido por la ONU.

En 1908, cuando 15 mil mujeres marcharon por Nueva York exigiendo jornadas laborales más cortas, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y derecho al voto.

Un año después, el Partido Socialista de América declaró el primer Día Nacional de la Mujer.

La idea de hacerlo internacional fue de una mujer llamada Clara Zetkin en 1910 durante la Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague donde había más de 100 mujeres de 17 países en representación de sindicatos, partidos socialistas, y clubes de mujeres trabajadoras.

Fue el 19 de marzo de 1911 cuando la celebración llegó a Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza.

Hasta 1975 las Naciones Unidas oficializaron las celebraciones. Su primer tema, adoptado en 1996, fue Celebrado el pasado, planificando el futuro.

¿Cuándo es el Día Internacional de la Mujer?

Este año, dicho evento ocurrirá este martes 8 de marzo de 2022.

De acuerdo con International Women’s Day, la fecha se estableció en 197 durante una huelga en tiempos de guerra cuando las mujeres rusas exigieron “pan y paz”.

Después de la huelga, el zar ruso abdicó y el gobierno provisional otorgó el derecho al voto.

¿Cómo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo?

Este día es feriado oficial en al menos 20 países, incluidos Cuba, Laos, Rusia, Afganistán y Vietnam.

Gran parte de las mujeres en el mundo salen a las calles de sus ciudades a marchar y a solicitar justicia, seguridad, equidad de género y que se hagan valer sus derechos.

En Estados Unidos no se reconoce como un feriado oficial a pesar de haber nacido allí hace más de 100 años y de las múltiples propuestas para hacerlo.

Historia del Día de la Mujer

- Marzo de 1908.- Se produjo la muerte de más de 140 mujeres trabajadoras, en un incendio en la fábrica textil Cotton de Nueva York.

- 1910.- Durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas celebrado en Copenhague (Dinamarca), se llevó a cabo una propuesta para la instauración de este día. Las delegadas alemanas Clara Zetkin y Kate Duncker propusieron celebrar un Día Internacional de la Mujer.

- El 19 de marzo de 1911.- Se celebraba por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, donde se exigía además del derecho al voto, la ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, el derecho al trabajo, a la formación y a la no discriminación laboral.

Casi una semana después, el 25 de marzo se produjo un grave suceso, más de 140 trabajadoras murieron en el incendio de la fábrica Triangle, en Nueva York.

- En 1917, tras la muerte de millones de soldados rusos en la guerra las mujeres se declararon en huelga el último domingo de febrero para demandar "pan y paz". Fue el 23 de febrero, fecha que en el calendario gregoriano era el 8 de marzo. Cuatro días después el zar abdicó y se creó un gobierno provisional que concedió el derecho de voto a las mujeres.

- El 24 de octubre de 1945, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas.

- En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

- El 24 de octubre de 1975, las mujeres islandesas protagonizaron una huelga feminista y tomaron las calles para reivindicar la igualdad.

- El 2 de julio de 2010 se creó ONU Mujeres por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/64/289, y se puso en marcha en enero de 2011.

- El 8 de marzo de 2015 miles de personas participaron en Nueva York en una marcha en favor de la igualdad de género enmarcada en una campaña de Naciones Unidas denominada "Por un planeta 50-50 en 2030", campaña que continuó en los años siguientes.

- En 2018, y bajo el lema "Ahora es el momento", Naciones Unidas llamó a aprovechar el impacto de movimientos como #Me Too y #Time's up -impulsados por actrices de Hollywood contra el acoso sexual y la discriminación- y otras campañas, para dar pasos concretos y lograr la igualdad de género. El 8 de marzo, millones de mujeres se manifiestan en las principales ciudades del mundo en un día histórico. España protagoniza una de las movilizaciones más importantes, con la primera huelga feminista.

