Día Internacional del Gato: cuándo es, por qué se celebra y datos curiosos

¿Tienes un gato en casa? Hoy es el Día Internacional del Gato, el mejor momento para celebrar su existencia y todas las alegrías que le ha dado a tu vida.

Se calcula que hay más de 95 millones de gatos viviendo en los hogares estadounidenses y que en el 68 por ciento de las casas hay al menos un felino como mascota.

En todo el mundo se estima que la cifra de gatos asciende a 600 millones, de acuerdo con World Atlas.

Estos animales son las mascotas más antiguas de las que se tiene conocimiento. Aunque popularmente se conoce que los egipcios fueron los primeros en domesticar gatos hace 4 mil años, en Chipre se encontró la tumba de un gato, con 9 mil 500 años de antigüedad.

Su importancia es tal, que en Alaska un pueblo tuvo a un gato como alcalde durante 20 años. El felino, de nombre Talkeetna, no tenía poderes como gobernante, pero sí era ampliamente querido por los habitantes.

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, con diferentes eventos y actividades para los felinos y para sus dueños.

Esta festividad fue creada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de estas mascotas y para buscar formas de protegerlas.

La organización busca inspirar a los dueños de gatos a valorar a sus mascotas. Además, en los refugios generalmente se organizan eventos de adopción y cursos sobre el cuidado de los felinos.

1. Estas peludas mascotas pasan entre el 30 y el 50 por ciento del día aseándose, esto con el objetivo de refrescarse, mejorar la circulación de su sangre y atenuar su aroma para evitar a los depredadores.

2. El ronroneo de los gatos no siempre significa felicidad. Este sonido también lo emiten al estar estresados, enfermos, lastimados y hasta cuando están dando a luz a sus crías.

3. Tu felino puede marcarte como su territorio con las glándulas odoríferas de sus patas, mientras tú piensas que te está haciendo un masaje.

4. El Gobierno de Reino Unido ha empleado gatos en sus oficinas desde el siglo XIX, para mantener sus oficinas libres de ratones. Actualmente, el felino oficial de Downing Street es Larry, desde 2011, así que ha pasado por tres primeros ministros: David Cameron, Theresa May y Boris Johnson.

“I’m here to reassure you that the government is working tirelessly to prevent the recession and stagflation that the Bank of England is now forecasting. It’s me because Boris Johnson is on holiday again and his new Chancellor is still trying to find the Wi-Fi password.” pic.twitter.com/6ECVNnl98Y