¿Sabías que hay un Día Mundial de los Ovnis, también conocido como World Ufo Day? Por increíble que parezca, sí existe y se celebra el 2 de julio. Aquí te contamos por qué se festeja y en qué lugares de México se han visto estos objetos voladores que inquietan a más de uno. ¡Entérate!

¿Qué es el Día Mundial de los Ovnis? Como su nombre lo indica, es una fecha en la que se celebra la aparición de objetos voladores no identificados. Dicho festejo es ampliamente promovido por los creyentes, seguidores e investigadores de este particular fenómeno que revela que no estamos solos en el universo y que hay más seres en el espacio exterior.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Ovnis?

El 2 de julio es el Día Mundial de los Ovnis debido al famoso incidente de Roswell que ocurrió hace 77 años: reportes indican que en 1947 una nave espacial habría colisionado en el desierto de Nuevo México; sin embargo, el ejército de Estados Unidos “ocultó” el hecho e informó que se trató de un globo aerostático.

¿Cuándo fue la primera vez que se vio un ovni?

El primer reporte que se tiene del avistamiento de un ovni es de Kenneth Arnold, un piloto privado de Idaho, Estados Unidos, quien aseguró haber visto, el 24 de junio de 1947, nueve objetos inusuales volando en cadena cerca de Mount Rainier, Washington, mientras se encontraba buscando una aeronave militar extraviada.

El piloto describió los objetos como sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático y con una "tremenda velocidad".

¿Dónde se han visto ovnis en México?

Los lugares en México donde se han reportado más avistamientos de ovnis son:

Tepoztlán, Morelos

Sin duda, es uno de los lugares más famosos para ver ovnis en México. Varios turistas y habitantes de la zona aseguran haber visto objetos voladores no identificados por la zona arqueológica ubicada en el cerro del Tepozteco.

🇲🇽🛸 México Tepoztlán 2017 pic.twitter.com/suue7pLF83 — OVNIs Y Misterios (@OVNIS_UFOs) February 25, 2023

Tampico, Tamaulipas

Según pobladores, existe una base alienígena a 1.3 kilómetros de la Playa Miramar; afirman que en este lugar se ven luces y movimientos extraños; es más, hasta se dice que Tampico es un lugar especial para los extraterrestres y, por eso, estos seres protegen la zona y no permiten que lleguen huracanes desde hace muchos años.

Popocatépetl

Un gran lugar para festejar el Día Mundial de los Ovnis en el volcán del Popocatépetl, ya que se dice que muy frecuentemente se observan objetos extraños sobrevolar o ingresar al cráter. Jaime Maussan ha compartido varios videos en los que se ve a las "naves" cerca del Popo.

Estudio de Científicos de Harvard y de la Universidad Tecnológica de Montana de Estados Unidos; aluden que el Volcán Popocatépetl es un Portal; cabe resaltar que durante los últimos 30 años mi equipo y un servidor hemos venido siguiendo esta realidad.



Escuche Usted: pic.twitter.com/pmKjftuWA5 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) June 18, 2024

Zona del silencio

La zona del silencio está ubicada en medio de tres estados en México: Chihuahua, Coahuila y Durango (incluso, se extiende hasta Estados Unidos). Se sabe que dicho lugar está “magnetizado”, por lo que las ondas de las señales de radio, teléfono y televisión no se expanden y dichos aparatos fallan. Según habitantes de pueblos cercanos, el lugar es visitado por extraterrestres, ya que es un puerto de aterrizaje de naves alienígenas. Por eso, hay una alta presencia de ovnis.