Estados donde los migrantes indocumentados pueden obtener una licencia

Aunque los migrantes sin documentos generalmente tienen dificultades para acceder a algunos trámites en Estados Unidos, en algunas entidades es posible que obtengan una licencia de conducir.

Para tramitar los permisos de manejo no es necesario demostrar una prueba de residencia o ciudadanía, ya que se puede sacar con un pasaporte extranjero en ciertas regiones.

Sin embargo, en 2005 se promulgó una ley para que las licencias de conducir no puedan ser usadas como identificaciones para algunas agencias federales a partir de 2023. Además, no es un documento que respalde a las personas para obtener un trabajo o para recibir beneficios del gobierno.

Tampoco se recomienda usar estas licencias como identificación al momento de abordar un avión, ya que no es un documento válido para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y podría ser una base para inspeccionar a un viajero.

El último estado en avalar que los migrantes sin estatus legal puedan solicitar una licencia en Massachusetts. La ley fue avalada este mes y entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2023.

El objetivo de la mayoría de los estados es mejorar la movilidad de los migrantes, especialmente a quienes deben conducir para trabajar, y a la vez aumentar la recaudación por la tarifa de este documento.

En la Unión Americana hay otros 17 estados que otorgan los permisos de conducir a los extranjeros que viven en el país, aunque tengan una situación migratoria irregular, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

No obstante, los migrantes deben presentar un comprobante de residencia del estado en el que solicitan el documento.

California

Es necesario comprobar la identidad y la residencia en California. También se requiere aprobar el examen de conocimientos, la evaluación práctica y un examen de la vista.

Tarifa: 39 dólares.

Colorado

Se requiere mostrar un pasaporte, tarjeta de identificación consular u otro documento para comprobar tu identidad, al igual que un papel que demuestre la residencia en Colorado. Además se necesita pasar un examen escrito, uno práctico y otro de la vista.

Tarifa: 33 dólares.

Connecticut

Primero se necesita obtener un permiso de conducción durante 90 días y luego tramitar la licencia. En el siguiente paso hay que aprobar evaluaciones de conocimientos y de la vista. Luego de un tiempo de entrenamiento de ocho horas en una escuela de manejo de Connecticut, también se debe tomar una prueba de manejo.

En este estado también se requiere mostrar dos formas de identificación, una prueba de no elegibilidad de la Administración del Seguro Social y dos comprobantes de domicilio de Connecticut.

Tarifa: 40 dólares por la solicitud y 84 dólares por la licencia.

Delaware

Los solicitantes deben presentar un documento que demuestre su identidad y dos pruebas válidas de residencia en el estado. También se recaban las huellas dactilares. Como parte de la solicitud es necesario pasar el examen de la vista y la prueba de conocimiento sobre reglas viales.

Con este proceso se podrá obtener un permiso de conducir y en un periodo de 10 días a seis meses se debe aprobar la evaluación de manejo para obtener la licencia.

Tarifa: 20 dólares.

Hawái

El primer paso es pasar un examen escrito, uno de la vista y uno práctico de manejo para obtener un permiso de conducción y luego de pasar otra evaluación se podrá obtener la licencia de conducir. Los solicitantes deben mostrar una identificación y dos comprobantes de residencia en Hawái.

Tarifa: 20 dólares.

Illinois

Los migrantes sin documentos deben proporcionar su pasaporte vigente o matrícula consular, así como demostrar que han vivido al menos un año en Illinois.Pasar los exámenes de visión,conocimientos y el práctico. También se requiere mostrar documentos que prueben que la persona no es elegible para un Número de Seguro Social.

Tarifa: 30 dólares.

Maryland

Los solicitantes deben realizar aprobar el examen de conocimiento y el práctico de habilidades de manejo. Además, se requiere demostrar la declaración de impuestos de los últimos dos años.

Tarifa: 48 dólares.

Nevada

Los migrantes con estatus migratorio irregular pueden tramitar una Tarjeta de Autorización de Conducir en Nevada, que permite manejar vehículos motorizados, pero no se puede usar como una identificación en Estados Unidos.

Para sacar la tarjeta se requiere una prueba de identidad y un comprobante de domicilio con un código postal de Nevada. También es necesario pasar el examen de la vista, el escrito y otro práctico.

Tarifa: 22.25 dólares.

