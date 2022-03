Estados Unidos cambia horario de puerto de entrada en Maine

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció el cambio de horario de uno de los puertos de entrada ubicados en Maine, que conecta al país con Canadá.

El nuevo horario de operación estará vigente a partir del próximo 13 de marzo, en el puerto de Milltown, que conecta a la región de Calais, en Maine, con New Brunswick.

El puerto dejará de operar de 6:00 a 18:00 horas y funcionará únicamente de 8:00 a 16:00 horas, lo que implica una reducción de cuatro horas diarias.

“El cambio de horas de operación surge como un intento de asignar mejor los recursos durante los periodos de mayor tránsito dentro del área de operaciones de la ciudad Calais”, explicó la CBP en un comunicado.

Además, la agencia argumentó que se elaboró un estudio sobre el tráfico en el puerto de entrada de Milltown, lo que reveló que el 85 por ciento de sus cruces se realizaban entre las 8:00 y las 16:00 horas.

Las personas que requieran cruzar entre Estados Unidos y Canadá por esta región de Maine y no puedan realizarlo dentro del nuevo horario pueden usar como alternativa los puertos de Ferry Point e International Avenue, que operan las 24 horas del día.

El puerto de Milltown generalmente es uno de los más ágiles de la frontera norte de Estados Unidos y los vehículos de pasajeros no requieren esperar ni un minuto para pasar por los filtros migratorios.

De acuerdo con datos de CBP, los puertos de la ciudad de Calais registraron en 2021 un total de 316 mil 685 cruces, de los cuales, 177 mil 472 fueron de vehículos personales.

Los puertos que más se usaron el año pasado para los cruces entre Estados Unidos y Canadá fueron los ubicados en Detroit, Buffalo-Niagara Falls y Massena.

- Tener pasaporte vigente.

- Mostrar un certificado de vacunación con las vacunas contra Covid-19 desarrolladas por Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Bharat Biotech. Sinopharm, o Sinovac.

- Mostrar los resultados negativos de una prueba de Covid-19 realizada 72 antes de tomar un vuelo a Canadá o antes de la llegada a la frontera terrestre.

- Ingresar la información del viaje en la aplicación ArriveCAN.

Los ciudadanos estadounidenses no requieren sacar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Returning home to Canada?

Before you head back, get informed and know what to expect at the border. #KnowBeforeYouGo



Learn more https://t.co/QqOZ7Eb4Rt pic.twitter.com/fOjlENdg7S