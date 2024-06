El verano, incluidas las vacaciones, está a la vuelta de la esquina y Bill Gates lo tiene claro, es por eso que ya lanzó su recomendación lectora para no desaprovechar ni un minuto de la temporada, característica por ser de descanso.

El multimillonario fundador de Microsoft hizo una lista de sus libros favoritos, que deberían convertirse en un must durante el verano, y la compartió en su blog Gates Notes: The Blog of Bill Gates.

Los títulos que suele recomendar cada temporada del año ayudan a los lectores a reflexionar y expandir sus conocimientos y habilidades de lectura, tal y como lo han ayudado a él.

Se sabe que Bill Gates es un genio de la tecnología y los negocios, pero también es un lector ávido que se toma el tiempo para leer al menos un libro por semana, cerca de 52 al año, entre novelas, lecturas de ciencia, historia y más.

En las recomendaciones de Bill Gates para el verano 2024 destacan historias con un “hilo conductor” entre sí, bajo la temática del “servicio a los demás”.

El empresario escribió en su blog: “Todos los libros y series de televisión de mi lista de verano abordan la idea del servicio a los demás: por qué lo hacemos, las cosas que pueden dificultarlo y por qué deberíamos hacerlo de todos modos”.

Libros recomendados por Bill Gates para verano 2024

Las mujeres (The Women), por Kristin Hannah

Se trata de un bestseller de la autora Kristin Hannah del género ficción histórica. Se ambienta en la Guerra de Vietnam y sigue a Frances McGrath a través de un viaje traumático con el cuerpo de enfermeras del ejército durante el enfrentamiento mientras intenta regresar con vida a su casa en Estados Unidos.

“Aunque he leído y visto mucho sobre la Guerra de Vietnam, ‘Las Mujeres’ me hizo pensar en ella desde una nueva perspectiva. No sabía el papel fundamental que desempeñan tantas mujeres, y fue revelador e inspirador aprender más sobre las enfermeras de primera línea que salvaron innumerables vidas”, escribió Gates en su recomendación.

Generosidad contagiosa (Infectious Generosity), por Chris Anderson

El director de conferencias TED, Chris Anderson, dice en el libro Generosidad contagiosa que el mundo debe “ampliar la definición de generosidad”, según explica Gates y agrega que la lectura busca la forma de inspirar al mundo para poder ayudar a los más necesitados, no sólo donando dinero, sino aportando tiempo, habilidades y compasión a las causas.

Palabras nuevas y valientes (Brave New Words), por Sal Khan

El libro explica el trabajo de la inteligencia artificial (IA) y la forma en que transformará la educación para “mejor” en los siguientes años.

También habla sobre cómo cerrará la “brecha educativa” ayudando a los maestros con exceso de trabajo y dando tutorías asequibles y personalizadas para cubrir las necesidades de cada estudiante en el mundo.

Gates no sólo leyó el libro por entretenimiento, se sabe que financia la Khan Academy, institución fundada por Sal Khan.

Cómo conocer a una persona (How to Know a Person), por David Brooks

En esta lectura, el autor da consejos al público sobre cómo aprender a escuchar el entorno y sus personas en lugar de contar una historia, básicamente es una guía para aprender comunicación humana y poder hacer conexiones, dice Gates.

Siguiendo con el hilo conductor del que habla Bill Gates en su recomendación, este libro brinda consejos para que cada persona “escuche en voz alta” y ayuden al resto de humanos a sentirse valorados y escuchados.

“Es más que una guía para mejores conversaciones; es un modelo para una forma de vida más conectada y humana”, dice el empresario.