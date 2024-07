Generalmente, la vigencia de la visa americana de turista (B1/B2) es de 10 años. Si no está convencido de algún rubro, puede concederla por menos tiempo.

Puedes saber por cuánto tiempo te concedieron una visa al final de la entrevista o al recogerla en tu servicio de paquetería. Las fechas están ubicadas en la parte inferior:

Date of issue indica la fecha en la que fue expedida. Por ejemplo: 09 Nov 2024.

Expires on señala el día, mes y año en que expirará y dejará de ser vigente. Por ejemplo: 05 Nov 2035.

Que tu visa americana sea vigente por 10 años significa que puedes usarla para viajar a Estados Unidos durante una década. Después de ese tiempo, deberás renovarla.

¿Mi visa debe estar vigente al viajar a Estados Unidos?

Sí. Tu visa debe estar vigente al momento de entrar a Estados Unidos. Si ya perdió su vigencia deberás renovarla.

Toma en cuenta que cada vez que ingreses a Estados Unidos, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) determinará el tiempo que puedes permanecer en el país durante tu viaje.

El tiempo de estancia puede ser diferente para cada viajero porque está sujeto a la decisión del oficial de CBP, quien realiza una serie de preguntas sobre el viaje antes de permitir el paso del turista a Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de las veces, el oficial concede un tiempo de estancia de hasta 180 días (o 6 meses) en Estados Unidos con visa de turista. Indicará tu fecha límite de salida del país con un sello en tu pasaporte.

¿Qué pasa si mi visa expira mientras estoy en Estados Unidos? ¿Hay algún problema?

El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que no hay problema si tu visa expira mientras estás en su país siempre y cuando no sobrepases la fecha límite marcada en tu permiso I-94 al entrar. Es la misma fecha marcada en tu pasaporte.

“Podrá permanecer en los Estados Unidos durante su período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante el tiempo que se encuentra en los Estados Unidos. Dado que su sello de admisión o Formulario I-94 en papel documenta su estadía autorizada y es el registro oficial de su permiso para estar en los Estados Unidos, es muy importante que lo mantenga dentro de su pasaporte”, anotan.

No rebases la fecha indicada con el sello en tu pasaporte.

Así que ya lo sabes: puedes estar tranquilo si tu visa expira mientras estás en Estados Unidos, pero la siguiente vez que entres ya deberás tener una visa renovada.

¿Cómo saber cuánto tiempo me dieron para estar en Estados Unidos?

Viajes en avión: Después de entrevistarte en un puerto de entrada, el oficial de CBP indicará cuánto tiempo puedes quedarte al estampar un sello en tu pasaporte. Sin embargo, ya no siempre lo hacen, pues el registro queda vía electrónica.

Viajes por tierra: CBP indicará en tu Permiso I-94 tu fecha de entrada y los días que puedes quedarte.

También puedes saber vía electrónica cuánto tiempo te dieron para estar en Estados Unidos:

En la página web: Entra a https://i94.cbp.dhs.gov/I94/ y da clic al apartado How Much Longer May I Remain in the U.S.? Deberás ingresar tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte y país de emisión de pasaporte. Se desplegará el número de días que te dieron de permiso y los que te quedan en Estados Unidos.

En la app CBP One: También puedes ver la fecha de vencimiento de tu estadía en Estados Unidos en la aplicación móvil CBP One. Descárgala para ver de manera electrónica tu permiso I-94.