¿A qué hora se verá la lluvia de estrellas y la "Luna de sangre" esta semana?

Esta semana se conjuntarán dos fenómenos en el cielo nocturno: una lluvia de estrellas y la "Luna llena de sangre", para maravillar a los amantes de la astronomía.

La lluvia de meteoros de Oriónidas esta activa desde el pasado 26 de septiembre y hasta el 22 de noviembre, pero su punto de máximo esplendor ocurrirá esta semana.

Este fenómeno se presenta cada año, cuando la Tierra pasa por una zona del espacio que contiene restos el cometa Halley, que regresa cerca de la Tierra cada 75 años. El cometa deja fragmentos al dar la vuelta al sol y la órbita de la Tierra se cruza una vez al año en ese camino.

Cuando el planeta hace contacto con los escombros, se vaporizan en la atmósfera y salen estelas luminosas que se pueden observar a simple vista.

La lluvia de meteoros de Oriónidas es una de las más famosas debido a que es una de las más visibles. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esto ocurre porque por su velocidad y la forma en la que ingresa a la atmósfera genera filamentos.

Oriónidas puede alcanzar hasta los 80 meteoros por hora, aunque en los últimos años se han reportado exhibiciones de entre 20 y 30 meteoros.

El punto máximo de las Oriónidas ocurrirá en la noche entre el 20 y el 21 de octubre, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS).

La lluvia de estrellas de Oriónidas se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra aproximadamente a las 2 de la mañana. Sólo es necesario ubicar en el cielo nocturno la constelación de Orión, que tiene forma de cazador y la lluvia se verá cerca de la espada.

I'll be firing my #Orionid arrows across the sky tonight. Watch out for my shooting stars! Meteor right after the show!! #OrionidMeteorShower #Orion #Meteorshower #Orionids #Astrophotography pic.twitter.com/iff2Ih3sDH