Si estás planeando solicitar tu visa americana en 2024, es importante que conozcas los tiempos de espera en los diferentes consulados. Te revelamos cuál es el consulado donde el proceso puede demorar más, para que puedas planificar mejor tu solicitud y evitar contratiempos.

Para tramitar la visa por primera vez

De acuerdo con el Servicio Oficial de Citas de Visa, el consulado donde es más tardado tramitar la visa por primera vez es el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues la fecha más cercana es hasta el 13 de enero de 2026.

Por el contrario, las citas más rápidas son en el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, donde hay citas por primera vez para el 27 de mayo de 2025.

Para renovar la visa de turista

Si lo que quieres es renovar tu visa americana sin entrevista, debes saber que tardarás más en la Embajada de Estados Unidos, ubicada en CDMX, donde hay citas hasta el 19 de diciembre de 2024.

Puedes conseguir cita de renovación en un día si vas a los Consulados Generales de Estados Unidos en Matamoros, Mérida y Nogales.

¿Qué toman en cuenta para aprobar la visa americana?

Para obtener una visa de turista para Estados Unidos, es crucial demostrar que no tienes intención de quedarte a trabajar o vivir allí. Durante la entrevista, los oficiales consulares buscan “lazos fuertes” que te unan a México. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un oficial puede negar la visa si no demuestras ser elegible para la categoría solicitada o si no pruebas que solo planeas viajar temporalmente y tienes vínculos sólidos con tu país de origen.

Los lazos fuertes incluyen tener familia, una casa, un trabajo o estudios en México. Los oficiales consulares evalúan cada solicitud individualmente, considerando tus circunstancias, planes de viaje, recursos financieros y vínculos fuera de Estados Unidos para asegurar que regresarás después de tu visita.

Para demostrar estos lazos, es fundamental llenar correctamente el formulario DS-160, ya que la entrevista se basará en la información proporcionada allí. Durante la entrevista, tus respuestas deben ser claras y coincidir con lo que anotaste en el formulario. Si algo ha cambiado, lleva documentos que lo justifiquen, como una constancia de trabajo si ahora estás empleado.

Es poco probable que te pidan documentos adicionales, pero si la entrevista se complica, puedes presentar evidencia de empleo, residencia, recursos económicos, asistencia a la escuela y detalles específicos de tu itinerario de viaje. También puedes mencionar motivos para regresar, como un trabajo importante o proyectos en México. Evita mencionar familiares indocumentados en Estados Unidos.