¡Viva México! La celebración de la Independencia de México es un momento de alegría para todos los mexicanos. Cada 16 de septiembre, las calles se llenan de colores, música y tradiciones que recuerdan la lucha por la libertad.

Este año, además de los tradicionales festejos, muchos buscan maneras creativas de compartir su patriotismo a través de las redes sociales. Desde imágenes vibrantes hasta frases inspiradoras, hay muchas formas de expresar el amor por México y compartir la emoción de las fiestas patrias por WhatsApp.

Las imágenes con los colores de la bandera, los símbolos patrios y las frases emblemáticas de la Independencia son perfectas para compartir y contagiar el espíritu festivo.

Ya sea que estés en México o en cualquier parte del mundo, un mensaje de WhatsApp puede ser la manera ideal de mantener viva la tradición y recordar la importancia de esta fecha histórica.

Frases para celebrar la Independencia de México

Te dejamos estas frases e imágenes para celebrar la Independencia de México.

1. México no se explica; en México se cree, con furia, con pasión, con desaliento. –Carlos Fuentes.

2. De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. – Salvador Dalí.

3. Como México, no hay dos. – José Guízar.

4. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. – Chavela Vargas.

5. México lindo y querido, si muero lejos de ti… Que digan que estoy dormido… Y que me traigan aquí. – Jesús Ramírez Monge.

6. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero (aunque suene mal) / daría la vida por diez lugares suyos, ciertas gentes, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas (y tres o cuatro ríos). – José Emilio Pacheco.

7. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. – Ricardo López Méndez.

8. Del México que yo hablo es el que atraviesa por situaciones difíciles, pero encuentra una salida. – Laura Esquivel.

9. México, para mí, representa el amor, la paz y todo aquello que es magnífico y maravilloso en el mundo. – Juan O’Gorman.

10. Todo en México tiene para mí una fuerza secreta que me seduce. Su tradición y su esperanza en el futuro, la vida de su pueblo, la riqueza de su paisaje. – Alfredo Zalce.

11. Soy muy mexicano. No tiene remedio. En donde he estado, lo que me alimenta es México.– Rufino Tamayo.

12. Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. Todo el Valle de México de colores se cubre y hay en su poesía de otoñal primavera un largo sentimiento de esperanza que espera. – Carlos Pellicer.

13. Porque soy mexicano.– Guillermo del Toro.

14. La patria es primero.– Vicente Guerrero.

15. Morir es nada cuando por la patria se muere.– José María Morelos y Pavón.

Imágenes para celebrar la Independencia de México y enviar por WhatsApp

Viva Mexico. iStock

Viva Mexico. iStock

¡Viva México! 15 frases e imágenes para celebrar la Independencia de México

¡Viva México! 15 frases e imágenes para celebrar la Independencia de México

¡Viva México! 15 frases e imágenes para celebrar la Independencia de México

¡Viva México! 15 frases e imágenes para celebrar la Independencia de México

¡Viva México! 15 frases e imágenes para celebrar la Independencia de México

¡Viva México! 15 frases e imágenes para celebrar la Independencia de México