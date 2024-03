El gobierno canadiense anunció que los mexicanos necesitan una visa para entrar a Canadá. La medida entró en vigor el 29 de febrero de 2024 a las 23:30 horas.

A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Canadá en México sentenció que la mayoría de las Autorizaciones Electrónicas de Viaje (eTA) existentes para titulares de pasaportes mexicanos quedarán canceladas.

¿Qué mexicanos pueden viajar sin visa canadiense?

Los únicos mexicanos que pueden viajar con eTA y sin una visa canadiense son quienes cumplan con uno de los siguientes requisitos.

1) Tuvieron una visa de visitante canadiense en los últimos 10 años o;

2) Actualmente poseen una visa estadounidense de no inmigrante válida (por ejemplo, la visa de turista B1/B2).

3) Ciudadanos mexicanos que tengan un permiso de trabajo o estudio canadiense válido, no se verán afectados. No se cancelará su eTA y podrán seguir viajando a Canadá.

¿Necesito visa si ya estoy de viaje en Canadá?

La Embajada de Canadá dice que los mexicanos que actualmente están de viaje en Canadá (y no son trabajadores ni estudiantes) podrán quedarse por el tiempo que les autorizó el oficial de Migración, pero se les cancelará su eTA. “ Si salen de Canadá y desean regresar, necesitarán visa o nueva eTA, si reúnen los requisitos”.

“Ya tengo mi viaje pagado; ¿necesito visa para viajar a Canadá? ¿Qué puedo hacer?”

El requisito de visa canadiense tomó por sorpresa a miles de mexicanos, en especial a quienes ya tenían un viaje planeado, reservado y hasta pagado. Mismos que se preguntan “¿qué pueden hacer?” ante la situación.

Los mexicanos que no tengan visa americana o no hayan tenido visa canadiense en los últimos 10 años, deberán tramitar la visa canadiense forzosamente. Sin ella, no se permitirá su ingreso.

El gobierno de Canadá explicó que lo único que pueden hacer los mexicanos es anotar, en su solicitud de visa canadiense, por qué es un viaje urgente o indispensable. “Esta información podría tenerse en cuenta a la hora de tramitar su solicitud”, señalan.

Sin embargo, también remarcan que las solicitudes de tramitación urgente/acelerada no están garantizadas.

El gobierno de Canadá recomienda a los mexicanos retrasar su viaje hasta que hayan finalizado el trámite de solicitud de visa de visitante. Quienes no logren obtener su visa a tiempo para su viaje, perderán su itinerario y el gobierno canadiense no se hará responsable.

“Si no logra obtener la visa a tiempo, deberá modificar sus planes de viaje. El Gobierno de Canadá no reembolsará los gastos de viaje perdidos”, escriben en su página de internet.

De acuerdo con el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), el tiempo de procesamiento de una solicitud de visa de visitante es de 40 días para trámites desde México.

En este enlace puedes ver cuánto cuesta tramitar la visa canadiense y el paso a paso para hacerlo.