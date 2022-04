Canadá aumentará el costo de las solicitudes de residencia permanente

Canadá anunció que a partir del 30 de abril de 2022 aumentará las tarifas para todas las solicitudes de residencia permanente. Esto incluye a quienes se postulan por trabajo, por permiso o por vía familiar.

¿Vas a postularte por la residencia permanente? Así es como se ajustarán las tarifas:

Programa: Tasa de derecho de residencia permanente.

Quién solicita: Solicitante principal y cónyuge o pareja de hecho que lo acompaña.

Pasa de $500 a $515 dólares canadienses.

Programa: Programa Federal de Nominación Provincial, Altamente Calificados y Trabajadores Calificados de Quebec, Inmigración del Atlántico.

Quién solicita: Solicitante principal. Pasa de $825 a $850 dólares canadienses.

Quién solicita: Cónyuge. Pasa de $825 a $850 dólares canadienses.

Quién solicita: Hijo dependiente. Pasa de $225 a $230 dólares canadienses.

Programa: Programa piloto de cuidadores internos.

Quién solicita: Solicitante principal. Pasa de $550 a $570 dólares canadienses.

Quién solicita: Cónyuge. Pasa de $550 a $570 dólares canadienses.

Quién solicita: Hijo dependiente. Pasa de $150 a $155 dólares canadienses.

Programa: Negocios (Federal y Quebec).

Quién solicita: Solicitante principal. Pasa de $1,575 a $1,625 dólares canadienses.

Quién solicita: Cónyuge. Pasa de $825 a $850 dólares canadienses.

Quién solicita: Hijo dependiente. Pasa de $225 a $230 dólares canadienses.

Programa: Reunificación Familiar (Cónyuges, parejas e hijos; padres y abuelos; y otros familiares). Cuota de patrocinio: $75 dólares canadienses.

Quién solicita: Solicitante principal patrocinado. Pasa de $475 a $490 dólares canadienses.

Quién solicita: Hijo dependiente patrocinado. Pasa de $75 a $75 dólares canadienses.

Quién solicita: Cónyuge. Pasa de $550 a $570 dólares canadienses.

Quién solicita: Hijo dependiente acompañante. Pasa de $150 a $155 dólares.

Programa: Personas Protegidas.

Quién solicita: Solicitante principal. Pasa de $550 a $570 dólares canadienses.

Quién solicita: Cónyuge. Pasa de $550 a $570 dólares canadienses.

Quién solicita: Hijo dependiente acompañante. Pasa de $150 a $155 dólares canadienses.

En 2021, Canadá recibió a 405,000 nuevos residentes permanentes, la mayor cantidad en un año en toda su historia. Ahora buscan aumentar esa cifra, pues el mercado laboral necesita trabajadores ante el envejecimiento de la población de Canadá.

Sean Fraser, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, presentó hace unas semanas el Plan de Niveles de Inmigración 2022-2024, para ayudar a la economía canadiense a recuperarse e impulsará el crecimiento pospandemia.

Para garantizar que Canadá tenga los trabajadores que necesita el plan de inmigración 2022-2024 tiene como objetivo recibir a:

431,645 residentes permanentes en 2022

447,055 residentes permanentes en 2023

451,000 residentes permanentes en 2024

Did you know? Immigrants support our economy by filling specific labour market needs. Immigrants who become entrepreneurs in Canada help create jobs, attract investment to Canada, and drive innovation. #ImmigrationMatters: https://t.co/4WdaGugAWG pic.twitter.com/Safnz0fujC