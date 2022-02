“Cientos de miles de puestos en todos los sectores”: Canadá requiere trabajadores y presenta plan

Canadá tiene el mejor sistema de inmigración en el mundo. Así lo reconoce la OCDE porque prioriza la atracción de talento mediante programas de inmigración económica.

El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC) dice que su sistema de inmigración ha ayudado a convertir a Canadá en el país que es hoy: "próspero, diverso y acogedor para los necesitados".

Enfatizan que los recién llegados enriquecen y mejoran las comunidades y trabajan todos los días para crear empleos, cuidar a seres queridos y apoyar a las empresas locales. A lo largo de la pandemia, han estado en primera línea, trabajando en sectores clave como la atención médica, el transporte y la fabricación.

En 2021, Canadá recibió a 405,000 nuevos residentes permanentes, la mayor cantidad en un año en toda su historia. Ahora buscan aumentar esa cifra, pues el mercado laboral necesita trabajadores ante el envejecimiento de la población de Canadá.

Sean Fraser, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, presentó el Plan de Niveles de Inmigración 2022-2024, para ayudar a la economía canadiense a recuperarse e impulsará el crecimiento pospandemia.

Para garantizar que Canadá tenga los trabajadores que necesita el plan de inmigración 2022-2024 tiene como objetivo recibir a:

431,645 residentes permanentes en 2022

447,055 residentes permanentes en 2023

451,000 residentes permanentes en 2024

Did you know? Immigrants support our economy by filling specific labour market needs. Immigrants who become entrepreneurs in Canada help create jobs, attract investment to Canada, and drive innovation. #ImmigrationMatters: https://t.co/4WdaGugAWG pic.twitter.com/Safnz0fujC