International Experience, la vía para vivir y trabajar en Canadá si eres joven

¿Quieres trabajar en Canadá? International Experience es un programa especial que ofrece diferentes alternativas para que puedas laborar temporalmente en el país, si tienes entre 18 y 35 años.

A través de este programa, los jóvenes extranjeros pueden vivir y laborar en Canadá hasta dos años.

Sin embargo, no todos los extranjeros pueden ser candidatos ni participar bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, los mexicanos pueden participar hasta en dos ocasiones en el programa, pero deben esperar tres años luego de la fecha en que venció su primer permiso de trabajo para volver a postularse.

Al trabajar temporalmente en Canadá con International Experience tendrás derechos laborales como recibir el salario mínimo, estar en un lugar de trabajo seguro y el empleador no podrá quitarte tu pasaporte o tu permiso para laborar.

Este programa tiene tres diferentes experiencias de trabajo: Working Holiday, International Co-op (pasantía) y Young Professionals. Los mexicanos pueden postularse a cualquiera de las tres, pero los ciudadanos de algunos países sólo tienen la posibilidad de aplicar para una.

En cada una de las experiencias hay piscinas en las que los candidatos ingresan su perfil para recibir una invitación de trabajo.

Los candidatos pueden ingresar su perfil sin costo alguno. La única tarifa que se debe cubrir es de 156 dólares canadienses y se tiene que pagar una vez que se tenga una oferta y se meta la solicitud del permiso de trabajo.

Los empleos disponibles corresponden a diversas áreas, desde hoteles y sitios turísticos hasta leyes, salud, ciencia, educación, comunicaciones y comercio.

Uno de los beneficios de International Experience Canadá es que los jóvenes pueden estudiar cursos con una duración de hasta seis meses durante la estancia en el país.

