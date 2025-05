El periodo de pago de la Pensión Bienestar ya dio inicio para ayudar económicamente a las personas que más lo necesitan en México, con montos de hasta 6 mil 200 pesos en una sola exhibición.

Los depósitos que se están realizando corresponden al bimestre mayo-junio de 2025 y los beneficiarios que pueden cobrar este apoyo son todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad por edad o por ubicación, es decir, porque viven dentro de comunidades de alto grado de marginación, principalmente.

¿Quiénes cobran el pago de la Pensión Bienestar entre el 12 y el 16 de mayo?

Los pagos de los Programas del Bienestar, en general, iniciaron el pasado 7 de mayo, según anunció Ariadna Montiel, encargada de la Secretaría del Bienestar, después de un ligero retraso por los días festivos en México. En esta ronda se incluye la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

Los beneficiarios que ya pueden cobrar el apoyo económico que da la Secretaría del Bienestar y otros apoyos sociales promovidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum, según el calendario de pagos oficial de mayo, son los siguientes:

Pensión Bienestar Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos

6 mil 200 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

3 mil 200 pesos Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: De 1,650 a 3 mil 720 pesos

De 1,650 a 3 mil 720 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

Estos depósitos se hacen directamente a la Tarjeta del Bienestar, entregada a los beneficiarios después de haber sido aceptados en el programa al que se inscribieron. Cabe mencionar que no es obligatorio retirar el dinero después de haber sido pagado, cada beneficiario puede hacer lo que quiera con su dinero, incluso ahorrarlo en la misma cuenta o gastarlo parcialmente.

Los derechohabientes que podrán obtener la dispersión de los pagos durante esta semana, que va del lunes 12 al viernes 16 de mayo, son todos aquellos que tengan las siguientes iniciales en su primer apellido:

C- Lunes 12 de mayo

D - Martes 13 de mayo

E - Martes 13 de mayo

F - Martes 13 de mayo

G - Miércoles 14 de mayo y jueves 16 de mayo

H - Viernes 16 de mayo

I - Viernes 16 de mayo

J - Viernes 16 de mayo

K - Viernes 16 de mayo

¿Quiénes NO podrán cobrar la Pensión del Bienestar en mayo?

Los pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y otros programas sociales, insignia del actual gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, comenzaron el pasado miércoles 7 de mayo y concluirán el 30 del mismo mes, pero no todos podrán recibirlos.

¿Por qué no todos recibirán sus pagos de la Pansión Bienestar? ¿Quiénes no la cobrarán en mayo? Aquí te decimos las razones del por qué no todos los beneficiarios inscritos a los programas no podrán obtener sus pagos en mayo, correspondientes al bimestre mayo-junio.

Los derechohabientes de la Pensión Bienestar y de los programas ya mencionados antes que no recibirán su pago correspondiente al bimestre mayo-junio durante mayo son aquellos que residen en Durango y Veracruz debido al periodo electoral local por el que están atravesando y que concluirá con las elecciones del 1 de junio.

El pago de la pensión no quedará pendiente ni se omitirá, para muchos beneficiarios, el pago del apoyo económico se hizo entre marzo y abril con un monto doble, que incluyó el pago de dicho bimestre junto al adelantado de mayo-junio.