El servicio de 'streaming' Netflix informó este jueves de que su beneficio neto aumentó en el primer trimestre del año un 78.7% y llegaron a 2,332 millones de dólares, y anticipó que en el conjunto de 2024 sus ingresos crecerán hasta un 15 %.

Netflix señaló que sus ingresos crecieron de enero a marzo un 14,8 % hasta los 9,371 millones de dólares, mientras que el número de suscriptores aumentó un 16 % a 269,6 millones.

Para el segundo trimestre, la plataforma prevé unos ingresos de 9.491 millones de dólares y un beneficio neto de 2.063 millones.

Los ingresos operativos de enero a marzo llegaron a 2.633 millones de dólares, un aumento del 53,6 %, mientras que el margen operativo se situó en el 28,1 %.

Los resultados de la compañía superaron ampliamente las expectativas de los analistas y de la propia empresa. El beneficio por acción fue de 5,28 dólares, muy por encima de los 4,52 dólares previstos.

Netflix señaló que el aumento de los ingresos operativos por encima de lo previsto por la empresa fue fruto de "ingresos más elevados que lo anticipado y el calendario" de los gastos en contenido.

Su fuerte aumento de los beneficios se produce después de que la compañía introdujese anuncios en la plataforma, acabase con las cuentas compartidas y aumentase los precios de su servicio.

Los suscriptores con anuncios aumentaron un 65 % con respecto al último trimestre de 2023.

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE, LA 2DA PELICULA (EN IDIOMA NO INGLÉS) MÁS POPULAR DE NETFLIX

Netflix ofreció además algunos datos de audiencia y destacó que 'La sociedad de la nieve', del director español J.A. Bayona, se ha convertido con 98,5 millones de visionados en el segundo filme (en un idioma que no es inglés) más popular de la historia de la plataforma.

La empresa también subrayó los buenos resultados de la segunda temporada de la serie producida en España 'Machos alfa', con 8,1 millones de visionados.

Por otra parte, el drama 'Griselda', protagonizado por Sofía Vergara, tuvo 66,4 millones de visionados en el primer trimestre, mientras que '3 Body Problem' (la serie más cara hasta el momento de la plataforma) obtuvo 39,7 millones.

'Avatar: The Last Airbender' registró 63,8 millones de visionados, la serie 'American Nightmare', basada en un hecho real, consiguió 50,2 millones, y 'Dave Chapelle: The Dreamer' sumó 18,4 millones de visionados.