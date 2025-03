En una nueva versión del famoso comercial patriótico de la cerveza Molson, el legendario actor Jeff Douglas volvió a lanzar un discurso nacionalista a favor del pueblo canadiense tras la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presentador del programa 'Mainstreet Nova Scotia' de CBC, recreó el video que conmocionó a los habitantes del país de la hoja de maple en el año 2000, ya que a pesar de que se trató de un promocional, tocó las fibras sensibles de los locatarios.

Durante el nuevo audiovisual, el actor subió al escenario, tomó el micrófono y destacó los valores de los canadienses, su importancia, gastronomía y los elementos que lo caracterizan, sin embargo, en la parte trasera aparecieron fotografías del mandatario estadounidense.

“Esta es la cuna de la mantequilla de maní , las papas fritas con ketchup y los pantalones de yoga . Es la tierra de la atención médica universal y de las peleas por los puestos vacíos, de la innovación, el optimismo y la voluntad de hacer las cosas bien…", dice.

En la edición de hace 25 años, en la pantalla gigante se colocaron elementos identitarios, sin embargo, en la versión que se publicó el 5 de marzo de 2025, el rostro de Donald Trump hace presencia mientras se dicta el discurso.

“Confunden nuestra modestia con mansedumbre, nuestra amabilidad con consentimiento, nuestra nación con otra estrella en su bandera y nuestro amor por una poutine caliente y quesosa con su amor por un Putin caliente y quesoso. Creen que pueden intimidarnos, amenazarnos y empujarnos, pero no nos conocen ”, dice.

“No somos el 51 de nada”, dice Jeff Douglas

En febrero de 2025, el mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que estaba interesado en que Canadá se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos y aunque algunas personas consideraron que se trataba de una broma, confesó que era algo real.

“Sí, lo es. Creo que Canadá estaría mucho mejor siendo el estado número 51 porque perdemos 200 mil millones de dólares al año con Canadá. Y no voy a permitir que eso suceda”, contestó Trump en entrevista para Bret Baier de Fox News Channel.

Ante la respuesta del presidente originario de Nueva York, el actor Jeff Douglas hizo una referencia al polémico momento en su nuevo video, donde resaltó que no son país perfecto, pero no son una extensión de Estados Unidos.

“¿Somos perfectos? No. Pero no somos el 51 en nada”, detalló.

Justin Trudeau comparte video de Jeff Douglas

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, compartió el video titulado 'We are Canadian' en su cuenta oficial de X, donde colocó la frase "Good to have you back" o "Me alegro de tenerte de vuelta" en español.

De acuerdo con The Guardian, la grabación fue producida por un grupo de profesionales anónimos, pero a diferencia del primer comercial, el actual no forma parte de una campaña de una marca.

“Son profesionales que normalmente compiten, que se unen, que ofrecen lo que tienen, por un objetivo común… Sin logos, sin marcas… el cliente en este caso es Canadá”, señaló Jeff Douglas.

Al finalizar, la icónica frase de “Somos canadienses” que cautivó a miles de personas en el 2000 volvió a resonar.

Good to have you back. pic.twitter.com/NR6IXqve1O — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 6, 2025

