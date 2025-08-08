Adidas respondió este viernes a la carta enviada por el gobernador Salomón Jara en la que exigió la reparación del daño en agravio de la comunidad de Yalálag por el uso del diseño de los huaraches para el calzado "Oaxaca Slip On".

El mandatario estatal compartió la misiva en sus redes sociales donde se menciona que la empresa de ropa deportiva busca una concretar una reunión de forma inmediata para responder a los señalamientos de apropiación cultural.

"(Explorar) los pasos que permitan avanzar hacia una reparación del daño con la comunidad zapoteca de Villa de Hidalgo Yalálag", menciona Karen González, representante del director general de Adidas México, Jorge Dionne.

Además, asegura que en la marca está dispuesta a tomar decisiones encaminadas a mantener los derechos culturales y a "trabajar de manera conjunta hacia un entendimiento que honre la tradición y fortalezca las bases para una relación constructiva y respetuosa".

La controversia con Adidas surgió luego de que la empresa lanzara al mercado su nuevo calzado en colaboración con el diseñador Willy Chavarría, una sandalia inspirada en los textiles y formas del huarache oaxaqueño.

Este modelo "Oaxaca Slip On" no solamente usó el diseño de la comunidad Yalálag también el nombre de la entidad federativa, por lo que el mandatario estatal envió una carta reclamando su uso sin autorización.

El pasado jueves 7 de agosto, el gobernador Salomón Jara emitió en redes un pronunciamiento sobre la apropiación cultural que habían reportado no sólo usuarios de redes sociales, también la Secretaría de Cultura federal y estatal.

La empresa Adidas respondió a nuestro planteamiento y tendremos una primera reunión de trabajo para coadyuvar a que se atiendan las solicitudes de las autoridades de Yalalag y avanzar hacia la reparación del daño con la comunidad. pic.twitter.com/tPoEvW8zsM — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 8, 2025

Jara dijo que la adopción de los elementos culturales de la comunidad zapoteca y el uso del nombre Oaxaca "representan una violación a los derechos colectivos, transgrede leyes mexicanas como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas".

Exigió detener la comercialización del calzado, la reparación del daño y el reconocimiento público del origen cultural del diseño que se había usado en nuevo modelo lanzado por Adidas.

El gobernador también emitió una carta dirigida al diseñador Willy Chavarría en la que, entre otras cosas, le pedía aplicar en lo futuro "estándares que garanticen la participación activa y el beneficio directo de las comunidades cuyas expresiones culturales inspiran su trabajo".