La Secretaría de Cultura federal y de Oaxaca acusaron a la marca de ropa deportiva Adidas y al diseñador Willy Chavarría de apropiación cultural con fines comerciales luego del lanzamiento de la nueva línea de calzado, "Oaxaca Slip On".
En un mensaje publicado este miércoles en redes sociales, la secretaría Claudia Curiel afirmó que el diseño pertenece a la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.
Puntualizó que las partes involucradas al no contar con la autorización correspondiente "afectan los derechos colectivos de las comunidades originarias y ponen en riesgo el respecto debido a su patrimonio cultural".
Por su parte, la Secretaría de Cultura de Oaxaca lanzó un pronunciamiento en el que aseguró que los "huaraches tradicionales fueron utilizados como base estética del calzado" que presentó Adidas en colaboración de Chavarría.
Bajo este panorama exigieron "la suspensión inmediata de la comercialización del modelo "Oaxaca Slip On".
Además, solicitaron la reparación del daño a la comunidad Yalalag y el reconocimiento público del origen cultural.
A estas exigencias se han sumado políticos locales.
Sumado a esto, Claudia Curiel dijo que en coordinación con el Instituto de Derechos de Autor (Indautor) trabajarán para analizar las acciones que tomarán en este caso.
Hasta el momento, Adidas no ha emitido un comunicado sobre este tema.
De acuerdo con las imágenes que fueron difundidas en redes sociales, el calzado que causó indignación era comparado con los huaraches que muchas personas usan en México.
Los de Adidas eran en un sólo color, negro, tenían la marca en un costado de la suela de plataforma, la parte superior imitaba el diseño tejido que los huaraches mexicanos suelen tener.
Además, en las fotografías tomadas de este calzado se mostraba la caja con el ligo de Adidas y el nombre de Willy Chavarría.