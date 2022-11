Agentes de la TSA encuentran a gato vivo dentro de maleta en aeropuerto de Nueva York

¿Cómo llegó allí? Fue lo que se preguntaron los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) al encontrar a un gato vivo escondido dentro del equipaje de un pasajero.

Según lo informado por la agencia, el gato fue encontrado al pasar la maleta por los rayos X de seguridad del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Si bien el animal fue identificado por la máquina, minutos antes levantó sospechas entre los agentes cuando éstos vieron un raro mechón naranja asomándose en el cierre de la maleta.

El personal inmediatamente creyó que el pasajero estaba pasando al gato ilegalmente, pero después se descubrió que no tenía idea del polizón que iba en su maleta.

“Dejamos que el gato salga de la bolsa en un hallazgo histórico”, dijo la TSA en una publicación en Twitter. Agregó que los agentes estaban conmocionados por el hallazgo.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC — TSA (@TSA) November 22, 2022

El viajero declaró a las autoridades que no sabía cómo el gato llegó a su maleta, pero lo identificó como la mascota de la persona que acababa de visitar.

Las imágenes de los rayos X mostraron al felino acomodado en un pequeño espacio de la parte superior de la maleta, con las patas dobladas y la cabeza en un hueco a penas libre; en el resto de la maleta había ropa, zapatos y botellas de vidrio.

Tras ser encontrado, la TSA se comunicó con la dueña del gato y la interrogó sobre un posible robo y huída por parte del viajero.

“Un oficial me llamó y me preguntó si quería presentar cargos. Quería saber si había alguna razón por la que intentaban robarme al gato y huir a Florida”, dijo a The New York Post Alix, una residente de Brooklyn de 37 años.

Al parecer no se trató de ningún robo, sino que el gato, identificado como Smells, se metió a la maleta por voluntad propia y curiosidad antes de que el pasajero se fuera al aeropuerto.

“A nuestros gatos les gusta mucho revisar bolsas y cajas y aparentemente uno de ellos se metió a la maleta. Fue sólo un accidente”, agregó que nadie en su casa se dio cuenta que les faltaba un gato hasta que la TSA se comunicó con ella.

El pasajero, sin identidad revelada, supuso la misma teoría cuando fue interrogado en seguridad mientras temía ser arrestado por robo de animales y tráfico ilegal.

A @TSA officer was shocked to find an orange cat inside a checked bag at @JFKairport after it went through the X-ray unit. Traveler said the cat belonged to someone else in his household. On the bright side, the cat’s out of the bag and safely back home. pic.twitter.com/5XZVJLaZNm — Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) November 22, 2022

Debido al pequeño espacio y destino de la maleta en lel avión, el gato pudo haber muerto de asfixia o aplastamiento en caso de no ser identificado como un animal vivo en seguridad.

En redes sociales, luego de que se viralizaran las imágenes del gato escondido, los usuarios insinuaron que el pasajero estaba ejerciendo abuso animal contra el gato y pidieron que fuera investigado y detenido.

La TSA celebró el hallazgo del animal vivo y a salvo en un tweet separado. “En el lado positivo, el gato está fuera de la bolsa y a salvo en casa”.

Alix le dijo a The Post que el “histórico” incidente pudo haber traumado al animal; sin embargo, cuando lo fue a recoger notó que el gato no se había inmutado de lo sucedido y que se comportó indiferente, como si nada hubiese pasado, así como todos los gatos hacen en la mayoría de las veces.

“Ni siquiera estaba maullando en el camino de regreso”, agregó.

Por su parte, luego del susto, el pasajero involucrado pudo hacer su viaje a Florida, no antes de aparecer en las noticias insólitas de Estados Unidos.