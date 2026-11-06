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La Embajada de Estados Unidos en Madrid emitió una alerta para sus ciudadanos ante la huelga general convocada en toda España para el próximo 11 de noviembre de 2026, que podría afectar el transporte, comercios y servicios en distintos puntos del país.
De acuerdo con el aviso, trabajadores de todos los sectores, incluidos hostelería y transporte, están llamados a participar en el paro. Por ello, el transporte público operará con servicios mínimos y se prevén retrasos en trenes y vuelos.
La representación diplomática también advirtió que museos, tiendas, restaurantes y farmacias podrían permanecer cerrados. Además, las manifestaciones podrían provocar bloqueos de carreteras y cierres viales de última hora.
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¿Qué recomienda la Embajada de EU?
Entre las medidas de precaución, pidió a los viajeros:
- Evitar manifestaciones y concentraciones multitudinarias
- Consultar los medios locales para conocer posibles afectaciones
- Confirmar con aerolíneas y compañías ferroviarias los cambios en sus servicios
- Avisar a familiares y amigos sobre su seguridad.
La Embajada recomendó planificar con anticipación los traslados y las necesidades personales ante las posibles interrupciones durante la jornada de huelga.
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