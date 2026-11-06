La Embajada de Estados Unidos en Madrid emitió una alerta para sus ciudadanos ante la huelga general convocada en toda España para el próximo 11 de noviembre de 2026, que podría afectar el transporte, comercios y servicios en distintos puntos del país.

De acuerdo con el aviso, trabajadores de todos los sectores, incluidos hostelería y transporte, están llamados a participar en el paro. Por ello, el transporte público operará con servicios mínimos y se prevén retrasos en trenes y vuelos.

La representación diplomática también advirtió que museos, tiendas, restaurantes y farmacias podrían permanecer cerrados. Además, las manifestaciones podrían provocar bloqueos de carreteras y cierres viales de última hora.

⚠️ General Strike Alert – Spain, November 11: A general strike is scheduled across Spain on November 11, 2026. Workers from all sectors, including hospitality and transportation, are called to strike. Public transportation will be limited to minimum services. Confirm travel plans with your train company/airline and expect delays. Demonstrations can cause last-minute road closures or cancellations. Museums, shops, restaurants, and pharmacies may be closed. Plan in advance for personal needs. Demonstrations, both planned and spontaneous, will occur throughout the country. Picket lines may be formed. Even protests, demonstrations, and gatherings intended to be peaceful can escalate quickly or have the potential to turn violent. Expect more police presence and possible road closures. Actions to Take: - Avoid demonstrations and crowds. - Monitor local media for updates and travel disruptions. - Check with your train/airline for changes. - Notify friends and family of your safety. More info: https://t.co/jaoWoPnwK1 — U.S. Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) November 6, 2026

¿Qué recomienda la Embajada de EU?

Entre las medidas de precaución, pidió a los viajeros:

Evitar manifestaciones y concentraciones multitudinarias

Consultar los medios locales para conocer posibles afectaciones

Confirmar con aerolíneas y compañías ferroviarias los cambios en sus servicios

Avisar a familiares y amigos sobre su seguridad.

La Embajada recomendó planificar con anticipación los traslados y las necesidades personales ante las posibles interrupciones durante la jornada de huelga.