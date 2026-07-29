El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó este miércoles que la bandera con la consigna "las Malvinas son argentinas" exhibida tras el triunfo albiceleste sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, "dice una verdad" respecto a la soberanía argentina en ese archipiélago del Atlántico sur.

"La bandera dice una verdad", afirmó Quirno en declaraciones a la radio Mitre.

El canciller dijo que la exhibición de la bandera por parte de jugadores de la selección argentina tras el partido ante Inglaterra disputado el 15 de julio no perjudicó las relaciones bilaterales con el Reino Unido, país con el que Argentina se enfrentó en una guerra en 1982 por la soberanía de las Malvinas.

"Lo que puede haberle molestado al Reino Unido es la amplificación que le da el lugar y el momento donde se dio ese tema. Fue una cuestión completamente espontánea de una bandera que se tiró desde la tribuna hacia los jugadores, que la desplegaron", comentó.

"No tenemos nada de qué pedir disculpas. La bandera dice una verdad. No hay crisis diplomática con el Reino Unido. Tenemos una diferencia fundamental con respecto a la soberanía de las islas Malvinas", insistió el canciller.

Quirno hizo estas declaraciones horas antes de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA anunciara este miércoles que inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre otros motivos, el procedimiento apunta a posibles incumplimientos de normas que prohíben usar un evento deportivo para realizar "manifestaciones de índole distinta a la deportiva", en relación a "la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores".

También se analizará la conducta de tres futbolistas argentinos (Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada) y un miembro del cuerpo técnico (Roberto Ayala) por los incidentes ocurridos una vez finalizado el duelo ante España por la final del Mundial.

Buque británico y proyecto petrolero

En la entrevista de este miércoles, Quirno también se refirió a la protesta presentada por Argentina ante el Reino Unido el pasado 13 de julio por la presencia del buque de patrulla HMS Medway de la Marina británica en aguas del Atlántico sur bajo jurisdicción del país suramericano.

Según el canciller argentino, el buque navegó "sin pedir permiso" a la Cancillería argentina por el estrecho de Magallanes entre el 4 y el 8 de julio.

"Según ellos, el barco llevaba pertrechos a la Antártida en julio. Todos sabemos que en julio no se hacen campañas a la Antártida", dijo Quirno.

El canciller también se refirió al proyecto petrolero 'Sea Lion', en aguas circundantes a las Malvinas, de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper.

Quirno afirmó que el permiso para ese proyecto, concedido por las autoridades locales de las islas bajo dominio británico, es una licencia "unilateral" otorgada por un "gobierno ilegítimo en las Malvinas".