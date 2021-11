Arrestan a pareja por estafar a anciana con $240 mil dólares

Una pareja de Texas ha sido acusada de haberse hecho pasar por oficiales federales y haber estafado a una anciana por $240 mil dólares.

De acuerdo con los informes, Tibircio Bazaldua, de 67 años, y Diana Williams, de 52, enfrentarán cargos criminales luego de haber sido acusados de haber estafado a una residente de Los Alamos.

Entre los crímenes se encuentran fraude y conspiración para cometer fraude, según especifica una declaración jurada presentada en la Corte de Magistrados del Condado de Los Alamos.

La víctima se puso en contacto con las autoridades de Los Alamos en 2020 para reportar una pérdida de $240 mil dólares a manos de estafadores telefónicos; sin embargo, la acusación y el arresto se hicieron efectivos oficialmente hace unos días.

Según el relato de la víctima, los estafadores le hablaron sobre un escenario en el que su identidad había sido robada y su dinero estaba siendo gastado por cárteles de Colombia.

Asimismo, los estafadores le mintieron a la mujer diciéndole que se había encontrado un vehículo Toyota Corolla alquilado a su nombre cerca de la frontera de Nuevo México con México.

Supuestamente el auto fue hallado con una “cantidad significativa” de sangre en su interior y se sospechaba que había sido utilizado en un homicidio.

Los supuestos funcionarios federales le solicitaron a la mujer enviarles su dinero para resguardar la información de su Medicare y Seguro Social que estaban siendo “desactivados”, señala la declaración jurada de la orden de arresto.

En la declaración también se especificó que los estafadores pedían el dinero a cambio de “demostrarle al gobierno” que la mujer no estaba vinculada a los cárteles.

Además, la mujer dijo que no sólo había hablado con la pareja de criminales, sino que, por teléfono, se contactaron más personas que afirmaban ser funcionarios federales o empleados del Departamento del Tesoro que le pedían el dinero para solucionar la situación.

La mujer, dentro de su preocupación accedió a hacer parte del pago y envió un cheque de caja por más de $240 mil dólares a Bazaldua, mismo que cobró el mismo día.

Un grupo de investigadores de fraudes de Los Alamos consiguieron una grabación telefónica de la policía de San Antonio en donde uno de los estafadores dijo que el dinero enviado por la anciana había sido enviado realmente por un pariente.

Los estafadores no pudieron dar una razón clara y creíble sobre el por qué habían recibido tanto dinero junto, ni el por qué lo retiraron en una sola transacción, pero confirmaron la dirección donde se le ordenó a la anciana que enviara el cheque.

"Tanto Bazaldua como Williams admitieron haber recibido instrucciones de decir ciertas cosas para evitar las preguntas y sospechas del investigador de fraude", dice la declaración.

De acuerdo con informes del FBI, los residentes de Nuevo México mayores de 60 años han perdido al menos $7 millones de dólares entre 2020 y 2021 en estafas de este tipo, relacionadas a sorteos, romance o suplantación de identidad del gobierno, muchas de las cuales no han sido denunciadas.

"Los agentes federales nunca te llamarán para pedirte dinero ni intentarán que envíes dinero ni te amenazarán con arrestarte si no envías dinero", dice el portavoz del FBI Frak Fisher a The Santa Fe New Mexican.

"No es así como funcionan los agentes federales. Le pedimos a la gente que cuelgue y llame a esa agencia federal y confirme si esa llamada fue legítima o no".

