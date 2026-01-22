La Administración de Donald Trump presentó este jueves su plan de reconstrucción para la llamada "nueva Gaza", concebido como un ambicioso proyecto urbanístico lleno de rascacielos en un territorio de dos millones de habitantes devastado por tres años de ofensiva militar israelí.

Jared Kushner, yerno de Trump y empresario inmobiliario, fue el encargado de exponer al mundo el nuevo plan durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), en el que se constituyó la Junta de la Paz, un organismo creado por el presidente estadounidense para supervisar el alto el fuego en Gaza y abordar otros conflictos.

El propio Trump evocó su experiencia como constructor para destacar el potencial económico de la ubicación de la Franja de Gaza, a orillas del mar Mediterráneo. "Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta preciosa propiedad", dijo.

¿Cómo sería la "nueva Gaza"?

Las diapositivas presentadas por Kushner muestran relucientes rascacielos a lo largo de la costa mediterránea de Gaza y la creación de nuevas ciudades en el enclave palestino, donde más de 70.000 personas han muerto a causa de los ataques israelíes desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las imágenes recuerdan a un video generado por inteligencia artificial difundido hace un año, en el que Trump proponía expulsar a los gazatíes y construir un lujoso resort llamado "Trump Gaza", lo que entonces generó gran indignación.

La actual propuesta contempla desarrollar una zona turística a lo largo de los 40 kilómetros de costa del enclave, con unos 180 rascacielos residenciales y hoteleros frente al mar, además de un gran puerto.

El interior del territorio se dividiría en áreas residenciales, parques y zonas deportivas, complejos industriales, centros de datos y logísticos, así como un aeropuerto en la frontera con Egipto.

¿Cómo se construiría?

Kushner estima que se necesitarían al menos 25,000 millones de dólares de inversión para un proyecto que aún no tiene fecha de inicio, pero que, según el Plan Maestro, se ejecutaría en cuatro fases: comenzando en el sur y avanzando hacia el norte, dejando la ciudad de Gaza como el último punto a reconstruir.

La primera ciudad en levantarse sería Rafah, en el sur del enclave, ampliamente devastada por los ataques israelíes. También se prevé la reapertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto, según el nuevo comité tecnocrático que gobierna en la Franja, la próxima semana.

Una de las diapositivas muestra una nueva Rafah con avenidas arboladas y rotondas, más de 100,000 viviendas, 200 centros educativos, 180 instalaciones culturales y religiosas, y 75 centros médicos.

El equipo de Trump prevé que el proyecto impulse la economía gazatí hasta alcanzar los 10,000 millones de dólares en 2035 y genere más de 500,000 puestos de trabajo.

¿Es viable el proyecto?

Durante la presentación, el yerno de Trump aseguró que no existe un "plan B" para la reconstrucción de Gaza y condicionó el inicio de las obras al desarme completo de Hamás.

Sin embargo, la situación sobre el terreno hace por ahora poco viable el plan presentado en Davos, que carece de fechas concretas y de detalles sobre sus posibles inversores.

El plan de paz de Trump para Gaza, que arrancó en octubre pasado, contemplaba un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes del grupo islamista palestino, pero los ataques israelíes persisten y Hamás sigue sin entregar el cuerpo de uno de los secuestrados.

Además, las negociaciones para iniciar la segunda fase del plan, que prevé el desarme de Hamás, avanzan lentamente y Washington tiene dificultades para encontrar países dispuestos a participar en el despliegue de una fuerza de paz en la zona.