México solicitó a Estados Unidos que lo apoyara con el sobrevuelo de una aeronave no tripulada y el intercambio de información para capturar al capo Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, y otros miembros de su grupo delictivo en una operación que se realizó el pasado fin de semana en el estado norteño de Sinaloa en la que murieron 20 personas, entre ellas cuatro militares y 16 presuntos criminales.

Así lo anunció el lunes el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, al ofrecer detalles de la acción militar "Operación Centella” que llevó a la detención el 20 de noviembre de Meza Flores y 15 integrantes de su grupo criminal, entre ellos un menor de edad, en la ciudad de Guasave, al norte del estado de Sinaloa.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo grupo delictivo, detenidos por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, arribaron a las 0520 horas de esta fecha a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de transporte militar, siendo trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de esta ciudad, con el fin de quedar a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Cabe destacar que, durante esta operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes, entre ellos incluidos los 3 trasladados a la Ciudad de México y 5 que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., entre los que se encuentra Panfilo N primo hermano de (a) “Chapo Isidro” y operador logístico de la organización delictiva; además, se aseguró 1 Fusil Barret Cal. .50”, 10 armas de diversos calibres, 1 lanzagranadas, 2 granadas de mano, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico, diversa droga y numerario. Hasta el momento, no se tiene reporte de alguna afectación a personas ajenas a los hechos. Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sin., resultaron fallecidos; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde. Con estas acciones la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada, para velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

En el operativo se incautaron además dos ametralladoras, un fusil Barrett, seis armas largas, cuatro armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres y seis vehículos, de los cuales dos tenían blindaje artesanal.

La captura del “Chapo Isidro”, que dirigió el grupo de los Beltrán Leyva y más tarde se convirtió en el líder de la Organización Criminal Transnacional Meza Flores, ha sido considerada como un duro golpe a las bandas dedicadas al narcotráfico en México. Meza Flores también era un aliado clave de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos”.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 MILLONES DE DÓLARES por información que llevara a su arresto.

Durante la conferencia presidencial matutina, Trevilla Trejo detalló que desde hace tres meses hubo “intercambio de información muy importante” con las autoridades estadounidenses para precisar la ubicación de Meza Flores en Guasave y que hace una semana, tras la recopilación de varios indicios como números de teléfonos, se decidió “solicitar el apoyo” de aeronaves no tripuladas.

Al respecto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum explicó que por decisión del Consejo de Seguridad de México se aprobó la “presencia de uno de estos drones para poder tener mayor inteligencia”.

La mandataria descartó que esa solicitud a Estados Unidos haya implicado la vulneración de la Constitución y las leyes de México.

Operación Centella

Según relató el secretario de Defensa, el operativo para capturar a “El Chapo Isidro”, de 44 años, se inició a las 7 de la noche del 20 de noviembre tras la ubicación en Guasave de la vivienda donde se encontraba. Junto al capo fueron apresados Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y segundo al mando de la organización criminal; José “N”, su cuñado y operador financiero del grupo, y Pánfilo “N”, también primo y operador logístico.

Trevilla Trejo informó que Meza Flores no opuso resistencia al momento de su detención, pero algunos de los miembros de su organización se enfrentaron a los grupos de élite del ejército y de la Guardia Nacional.

En la “Operación Centella” participaron 281 militares y 80 integrantes de la policía de Sinaloa y se emplearon cinco helicópteros Black Hawk, un helicóptero Cougar y ocho aeronaves militares de apoyo.

En medio de los enfrentamientos perecieron 16 presuntos delincuentes y cuatro militares, precisó el jefe militar, y no se reportaron civiles heridos o fallecidos. También sufrieron heridas 10 militares.

Tras cuatro horas de fuertes choques armados y una veintena de bloqueos viales y 50 quemas de vehículos que realizaron los presuntos criminales en las calles y alrededores de Guasave, finalmente cerca de la medianoche las fuerzas militares iniciaron el traslado por tierra de Meza Flores hacia Culiacán, capital de Sinaloa, para luego llevarlo en helicóptero hacia la Ciudad de México. Allí fue presentado la madrugada del sábado en la Fiscalía General de la República.

El Ministerio Público dijo el lunes en un comunicado que el capo, al que identificó como Fausto “N”; Germán “N” y José “N” fueron presentados ante un juez de control e imputados por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina. A los tres detenidos se les ratificó la detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad conocida como el “Altiplano” en el Estado de México.

“El Chapo Isidro” tiene pendiente una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas y porte de armas de fuego .

Su detención supone otra captura de alto perfil de un líder criminal mientras Sheinbaum enfrenta la presión de la administración de Donald Trump, quien la semana pasada volvió a recordar que los cárteles “están manejando a México”.

“No podemos dejar que los cárteles gobiernen México, son nuestros vecinos”, dijo Trump en alusión a lo que conversó con Sheinbaum en el encuentro que sostuvieron la semana pasada en la ciudad china de Shenzhen, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sheinbaum afirmó por su lado el lunes que conversó con Trump sobre comercio, negando que haya abordado el tema de los cárteles mexicanos.