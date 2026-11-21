Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya pueden prepararse para recibir el último pago mensual de 2026. El depósito correspondiente a diciembre está programado, por lo que los jubilados únicamente deberán acudir a su banco para retirar el dinero; aquí te compartimos la fecha para que la anotes en tu calendario, además del monto que cobrarás.

Una de las principales dudas de los pensionados del IMSS es cuánto dinero recibirán durante este último mes del año, sobre todo porque también el instituto entregará el aguinaldo.

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS de diciembre 2026?

El IMSS realizará el depósito de la pensión el martes 1 de diciembre de 2026. La fecha coincide con el primer día hábil del mes, que es el periodo habitual establecido para la dispersión de las mensualidades de los pensionados del Instituto.

El pago aplica para las personas beneficiarias de los dos principales regímenes de pensiones:

-Ley 73: personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplen los requisitos para pensionarse bajo este régimen.

-Ley 97: personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y reciben su pensión conforme a las disposiciones de este sistema.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados del IMSS en diciembre?

El monto de la Pensión IMSS de diciembre de 2026 dependerá de la cantidad mensual que tenga asignada cada jubilado. El Instituto no establece un depósito universal para todos sus pensionados. El importe se calcula de acuerdo con factores como el régimen de pensión, las semanas cotizadas, el salario base de cotización y las condiciones particulares de cada expediente.

¿Los pensionados del IMSS recibirán aguinaldo en diciembre?

No. El aguinaldo correspondiente a 2026 se pagó durante noviembre a los pensionados que tienen derecho a esta prestación. Por ello, el depósito del 1 de diciembre corresponde a la mensualidad ordinaria y no contempla un segundo aguinaldo.

De acuerdo con las disposiciones del IMSS, las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión, sin considerar las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales.

¿Qué hacer si no llega el depósito de la Pensión IMSS el 1 de diciembre?

Si el martes 1 de diciembre no aparece el dinero en la cuenta bancaria, los pensionados pueden solicitar orientación directamente al Instituto. El IMSS dispone del número telefónico 800 623 2323; para recibir atención relacionada con pensiones, se debe seleccionar la opción 3.