La Pensión Bienestar para Adultos Mayores entrega $6,400 pesos cada dos meses a quienes cumplen los requisitos del programa. Sin embargo, existen situaciones administrativas que pueden provocar que el depósito no llegue, que el apoyo quede retenido temporalmente o que la persona beneficiaria sea suspendida y, en determinados casos, dada de baja del padrón. ¡Entérate cuáles son las razones por las que no te dan el dinero y toma tus precauciones!

Es importante precisar que las causas por las que te pueden dejar de depositar los $6,400 pesos están establecidas en las Reglas de Operación de la Pensión Bienestar para 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Antes de comunicarte con la Secretaría de Bienestar, consulta las reglas del programa y revisa si estás incurriendo en una falta y de qué forma podrías solucionarla.

¿Por qué pueden dejar de depositarte los 6,400 pesos de la Pensión Bienestar?

Las Reglas de Operación 2026 contemplan distintas causas por las que la Secretaría de Bienestar retiene el pago:

Errores o inconsistencias en tus datos personales Tener un registro duplicado Problemas con la tarjeta o el medio de pago (Cuando se detecte alteración o falsificación del documento de medio de pago de la persona derechohabiente) No localizar a la persona beneficiaria (el personal de Bienestar realiza visitas domiciliarias, en días y horarios diferentes) No recoger la tarjeta del Banco del Bienestar No actualizar los datos ante el Registro Nacional de Población (RENAPO)apoyo. Cuando se identifique que la persona derechohabiente realizó uno o más cobros simultáneos

¿Qué hacer si no te depositaron los 6,400 pesos de la Pensión Bienestar?

Si llegó la fecha de pago correspondiente a tu apellido y el dinero no aparece en tu cuenta, lo primero es comprobar que no se trate de un problema con el calendario o con la operación bancaria. Si el depósito continúa sin reflejarse, puedes seguir estos pasos:

Acude a un módulo de Bienestar y solicita información sobre el estado de tu registro y pregunta si existe alguna retención o suspensión

Presenta una aclaración.

¿Quiénes tienen derecho a recibir los 6,400 pesos de la Pensión Bienestar en 2026?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres y hombres que tienen 65 años cumplidos o más, cuentan con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residen en México.