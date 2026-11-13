En internet circula una noticia sobre un supuesto apagón mundial que ocurriría el próximo 17 de noviembre. Pero ¿de dónde surgió esta información y qué pasará realmente en Estados Unidos ese día? Aquí te explicamos.

¿Dónde se originó el rumor del apagón mundial del 17 de noviembre?

A principios de noviembre, un usuario de Twitter compartió un video de un episodio de Los Simpson que rápidamente se volvió viral, pues mostraba que, en Springfield, un apagón masivo casi destruía la ciudad un 17 de noviembre, seis días antes del Día de Acción de Gracias.

En internet, la serie de Matt Groening es conocida por supuestamente "predecir" acontecimientos que posteriormente se vuelven realidad. Sin embargo, muchos consideran que se trata de coincidencias, ya que cuenta con más de 700 episodios y aborda temas de actualidad de manera satírica.

¿Por qué Estados Unidos emitirá una alerta en radio y televisión el 17 de noviembre?

El rumor del apagón mundial cobró fuerza luego de que internautas descubrieran que Estados Unidos emitirá una alerta en radio y televisión el próximo 17 de noviembre. Sin embargo, esta medida no está relacionada con un corte de electricidad.

De acuerdo con la página oficial de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), para ese día está programada la Prueba Nacional del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS).

Se trata de un ejercicio que se realiza "al menos una vez cada tres años" y que permitirá a FEMA "identificar problemas técnicos u operativos antes de que sea necesario utilizar el sistema durante una emergencia real".

Por ello, la programación de radio y televisión se interrumpirá para emitir el siguiente mensaje de prueba:

"Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencias, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es solo una prueba. No es necesario que el público tome ninguna medida".

El sitio del gobierno indica que algunas emisoras podrían transmitir el mensaje en español, inglés o ambos idiomas. Además, la prueba durará aproximadamente un minuto.

Durante este ejercicio, el público no tendrá que realizar ninguna acción.

La prueba se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 2:20 p. m., hora del Este de Estados Unidos.