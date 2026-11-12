La modelo brasileña Alessandra Ambrosio volvió a robarse todas las miradas en redes sociales al compartir una serie de fotografías que rápidamente se ganaron la atención de sus millones de seguidores en Instagram.

La exángel de Victoria’s Secret presumió su espectacular figura con un atrevido bikini que destacó por su diseño diminuto y llamativo, convirtiéndose en una de sus publicaciones más comentadas en las últimas horas.

Para la sesión fotográfica, Alessandra lució un bikini de rayas en tonos naranja, beige y negro, una combinación de colores que resaltó su bronceado y estilizada silueta.

El diseño, considerado por muchos como casi imposible de llevar debido a su diminuto corte, dejó al descubierto el resultado de años de disciplina, ejercicio y una vida enfocada en el bienestar físico.

Las imágenes mostraron a la modelo relajándose junto a una piscina mientras sostenía un coco en las manos, proyectando una imagen fresca y veraniega. Como complemento, añadió una banda de tela alrededor del cuello que aportó un toque extra de sofisticación y estilo a un look ya de por sí impactante.

Fiel a su reputación como uno de los grandes íconos de la moda internacional, Alessandra Ambrosio volvió a demostrar por qué sigue siendo referente de glamour y elegancia. Su elección de traje de baño, combinada con su porte natural y confianza frente a la cámara, provocó una ola de elogios entre sus seguidores, quienes destacaron tanto su belleza como su impecable condición física.

Hace poco, Ambrosio impactó a sus millones de seguidores al anunciar su compromiso con Buck Palmer, su pareja desde hace casi dos años.

La noticia fue compartida a través de una publicación en Instagram que rápidamente se llenó de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de amigos, colegas y admiradores de la ex estrella de Victoria’s Secret.

La romántica propuesta tuvo lugar en una paradisíaca playa de Indonesia, donde Palmer decidió dar uno de los pasos más importantes de su relación. En las imágenes difundidas por la pareja, Ambrosio aparece luciendo un llamativo bikini tejido que resaltó su figura mientras el diseñador de joyas australiano se arrodillaba frente a ella sobre la arena para pedirle matrimonio.

Junto a las fotografías, la modelo expresó sus sentimientos con una emotiva dedicatoria dirigida a su ahora prometido. “Te elegiría en esta vida y en todas las demás. Para siempre, mi amor”, escribió, confirmando la feliz noticia.

Las fotos también mostraron a la pareja celebrando el especial momento con abrazos y gestos de cariño. Ambrosio presumió su espectacular anillo de compromiso, una joya de diamantes que no pasó desapercibida entre sus seguidores. En otra de las imágenes, ambos posaron junto a una figura con forma de corazón elaborada con pétalos de rosa, agregando un toque aún más romántico.

La relación entre Alessandra Ambrosio, de 45 años, y Buck Palmer, de 44, comenzó a consolidarse a finales de 2024. Desde entonces, la pareja ha compartido numerosos viajes y momentos juntos, demostrando una fuerte conexión que, según fuentes cercanas, hacía prever que el matrimonio era solo cuestión de tiempo.

La historia de amor entre Ambrosio y Palmer comenzó a llamar la atención tras ser vistos juntos en una fiesta organizada durante Art Basel Miami. Desde entonces, allegados a la pareja aseguraban que la modelo veía un futuro duradero con el australiano y que estaba convencida de haber encontrado una conexión especial.

En entrevistas recientes, Alessandra Ambrosio ha destacado que uno de los principales pilares de su relación es la manera en que ambos disfrutan la vida. Según explicó, comparten la misma energía para aprovechar cada experiencia, valorar los pequeños momentos y crear recuerdos juntos, algo que considera fundamental para fortalecer una relación.