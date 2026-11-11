La recién revelada relación entre el millonario Gonzalo Hevia Baillères y la modelo Retana Notni ha causado revuelo en redes sociales, en especial por el historial amoroso del empresario que le precede, con noviazgos con estrellas del medio del espectáculo internacional.

Tras el destape del presunto nuevo romance, las redes sociales se han llenado de comentarios en contra de Notni por estar saliendo con el ex de su amiga Belinda, además por un mensaje que dejó la cantante en Instagram que se ha interpretado como una indirecta.

La actriz de Mentiras se hizo tendencia en redes sociales por compartir una storie en Instagram en la que habla de amistades “falsas” y su intención de dejarlas de seguir.

Según escribió en una frase sencilla y sin contexto, la cantante le daría “Unfollow a las amistades falsas”. Se sabe que ambas celebridades habían sido cercanas durante años, pero al parecer dicha amistad que tenían se habría roto por la nueva relación de Notni con Havia.

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En las redes sociales de Renata, los internautas la han nombrado “la nueva Karla Panini” y “Renata Aguilar” (por Ángela Aguilar), debido a que es sabido que era amiga de Belinda incluso antes de que ésta saliera con Hevia Baillères.

“Los ex de las amigas no se tocan”, “Qué gatas son las que se van con el ex de sus amigas, qué gatas son, las que son como Notni”, “Dejó un rolex como Diego por un aristogato que la va a dejar. Si dejó a Emma Watson…”, “Yo estoy aquí por la indirecta de Beli, y creo que sí era para Renata. Resultó bien chapulina”, “Nada más recuerda que si está contigo es por una inclusión”, “La que se lo queda pierde”, “Renata Panini Aguilar”, “Recogiendo las sobras de Belinda”.

Se leen en los comentarios.

Por su parte, otros usuarios le han escrito las letras de las canciones de Heterocromía de Belinda y Con Otra de Cazzu.

Fans de Belinda estallan contra Renata Notni: “Qué gatas son las que se van con el ex de sus amigas”. Foto: Instagram / @belindapop

¿Quiénes han sido las novias de Gonzalo Hevia Baillères? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Belinda

Antes de salir públicamente con la exnovia de Diego Boneta, Gonzalo fue vinculado sentimentalmente con la cantante y actriz Belinda, entre 2022 y 2024. Tras una supuesta relación tormentosa, Beli le dedicó la canción Heterocromía, donde lo expuso y despotricó en contra de su familia y vida como uno de los hombres más ricos del mundo gracias a sus negocios con la cadena Palacio de Hierro.

La celebridad escribió dicha canción después de su rompimiento, inspirándose principalmente en la heterocromía del empresario, que es una condición genética en la que una persona tiene los iris de los ojos de diferente color, igual que Gonzalo.

En la letra, la cantante habla sobre cómo le rompieron el corazón en una relación tóxica, y llena de engaños, donde no era bien tratada. Además, el tema añade una crítica al clasismo y a las élites de poder, parodiando las actitudes pretenciosas de la alta sociedad mediante referencias a marcas de lujo y estilos de vida superficiales.

En su momento se dijo que Belinda se inspiró de los malos tratos que presuntamente le dio Hevia y su familia por no ser millonaria y por pertenecer al mundo del espectáculo.

Emma Watson

Meses después del rompimiento con Belinda y el lanzamiento de la canción, Gonzalo Hevia Baillères hizo pública su relación con la actriz de Harry Potter, Emma Watson. A inicios de este año se dio a conocer fotografías de la pareja vacacionando en Courchevel, en los Alpes Franceses, y después en Punta Mita, en México.

En su momento se comentó que, a pesar de los gestos románticos y del aparente cariño entre los dos, Gonzalo en realidad no estaba saliendo sentimentalmente con la actriz, sino que era un plan para “vengarse de Belinda” y de la canción.

Gonzalo Hevia, el ex de Belinda que inspiró la canción de ‘Heterocromía’, estrena romance con Emma Watson #GonzaloHevia #Belinda #Emma https://t.co/3R5WRyeV3B — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) March 4, 2026

Renata Notni

El reciente capítulo de su historial amoroso se ha revelado con su vínculo cercano con Renata Notni, quien fue novia del actor de Luis Miguel: La Serie, Diego Boneta, durante casi seis años.

Varias fotografías de ambos encendieron los rumores, e incluso afirmaciones, sobre su romance. Ambos fueron fotografiados tomados de la mano y abrazados mientras salían de compras en West Hollywood, Los Ángeles.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni ha negado su vínculo a pesar de la lluvia de críticas y burlas que ha recibido la modelo en su Instagram.