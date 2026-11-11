La influencer Anastasia Karanikolaou atrajo la atención de sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías desde Nueva York, donde lució uno de los looks más llamativos de las últimas semanas. La celebridad de Instagram apostó por un vestido atrevido que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus admiradores.

En las imágenes, publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Anastasia apareció ataviada en un espectacular vestido color vino que destacó por su pronunciado escote infinito. La atrevida abertura, que se extendía hasta el ombligo, acentuó su figura y aportó un toque de sofisticación y glamour.

Para complementar el conjunto, la influencer eligió unas sandalias negras de diseño minimalista y llevó su característica cabellera castaña peinada en suaves ondas, un estilo que realzó la elegancia del atuendo. La combinación de prendas y accesorios permitió que el vestido se convirtiera en el verdadero protagonista de la sesión fotográfica.

Además de presumir su impactante look, Anastasia Karanikolaou compartió algunos momentos de su visita a la Gran Manzana. Durante su estancia disfrutó de diversas actividades junto a sus amigas, entre ellas asistir a un partido de basquetbol, reflejando una faceta relajada y divertida que sus seguidores no tardaron en celebrar en los comentarios.

Anastasia Karanikolaou es la mejor amiga de Kylie Jenner. La fundadora de Kylie Cosmetics la describió como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.