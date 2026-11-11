Este miércoles 11 de noviembre, restaurantes de Estados Unidos ofrecen comidas, desayunos y bebidas gratis a veteranos y militares activos como parte de las celebraciones del Veterans Day 2026. Entre las cadenas participantes se encuentran Texas Roadhouse, Applebee's, IHOP, Chili's, Denny's y Golden Corral.

Las promociones incluyen hamburguesas, desayunos completos, entradas, platillos de carne y hasta buffets gratuitos. Sin embargo, cada restaurante establece sus propias condiciones: algunos requieren consumir los alimentos en el establecimiento, presentar una identificación militar o acudir durante horarios específicos.

El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos (VA) publicó una lista de establecimientos que participan en esta jornada, con ofertas que pueden variar según la ubicación.

¿Qué restaurantes ofrecen comida gratis por Veterans Day 2026?

Estas son algunas de las cadenas que confirmaron promociones gratuitas para veteranos y militares activos este 11 de noviembre:

1. Texas Roadhouse: vale para una comida gratis

La cadena Texas Roadhouse mantiene su tradición de ofrecer alimentos gratuitos a veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas.

Este miércoles entrega vales para elegir entre 10 platillos, entre ellos un sirloin de seis onzas, acompañado de dos guarniciones preparadas en el restaurante y una bebida.

La entrega de vales está prevista de 11:00 a 14:00 horas. Los beneficiarios podrán canjearlos hasta el 31 de mayo de 2027.

Es necesario presentar una identificación militar o un documento que compruebe el servicio.

2. Applebee's: entrada completa gratis

Applebee's ofrece una entrada de tamaño completo de su menú especial de Veterans Day a veteranos, militares activos, reservistas y miembros de la Guardia Nacional.

Entre las opciones disponibles están:

Top Sirloin de seis onzas.

Hamburguesa Classic Bacon Cheeseburger.

Chicken Tenders Platter.

Double Crunch Shrimp.

Fiesta Lime Chicken.

Oriental Chicken Salad.

Three-Cheese Chicken Penne.

La promoción es válida para consumo en el restaurante y requiere presentar una identificación o comprobante de servicio militar.

Además, quienes aprovechen la comida gratuita reciben una tarjeta promocional de cinco dólares para una próxima visita, válida hasta el 29 de noviembre de 2026.

3. IHOP: desayuno de pancakes gratis

IHOP ofrece su combo Red, White & Blueberry Pancake a veteranos y militares activos.

El desayuno incluye dos pancakes de buttermilk con fresas glaseadas, compota de arándanos y crema batida. También contiene dos huevos, hash browns y tocino o salchichas.

La promoción está disponible de 7:00 a 19:00 horas, únicamente para consumo en el establecimiento.

Se requiere presentar una identificación militar o comprobante de servicio. La oferta está sujeta a disponibilidad en restaurantes participantes.

4. Chili's: comida gratis de un menú especial

Chili's ofrece una comida gratuita de un menú limitado a veteranos y militares activos.

Entre las opciones anunciadas están:

Chicken Crispers.

Chicken Bacon Ranch Quesadillas.

Oldtimer Burger with Cheese.

Sopa y ensalada de la casa.

La promoción es válida el 11 de noviembre, exclusivamente para consumo en el restaurante. No incluye bebidas ni propinas y no puede combinarse con otras ofertas.

5. Denny's: desayuno Original Grand Slam

Denny's ofrece un desayuno Original Grand Slam gratuito a veteranos y militares activos, inactivos o retirados.

El platillo incluye dos pancakes de buttermilk, dos huevos, dos tiras de tocino y dos salchichas.

La promoción estará disponible desde la apertura de cada establecimiento hasta las 12:00 horas del 11 de noviembre.

Es necesario presentar una identificación militar válida o el documento DD-214. La oferta es para consumo en el restaurante y no incluye bebidas.

6. Golden Corral: buffet gratis

Golden Corral celebra su tradicional Military Appreciation Night este miércoles.

Los veteranos pueden disfrutar de un buffet gratuito durante la jornada especial, disponible desde las 16:00 horas hasta el cierre.

La promoción es para consumo en el restaurante. Se recomienda confirmar los requisitos y la disponibilidad con la sucursal más cercana.

7. In-N-Out Burger: hamburguesa, papas y bebida

In-N-Out Burger ofrece una comida gratuita a veteranos, militares activos, reservistas y miembros de la Guardia Nacional.

El beneficio permite elegir una hamburguesa del menú, papas fritas y una bebida.

Para recibirla es necesario presentar un comprobante de servicio militar.

8. Red Lobster: Shrimp & Chips gratis

Red Lobster ofrece a veteranos, militares activos y reservistas una comida Shrimp & Chips sin costo.

El platillo incluye camarones empanizados, papas fritas y ensalada de col.

La promoción es válida el 11 de noviembre para consumo en el restaurante y requiere identificación militar.

9. Red Robin: hamburguesa con papas ilimitadas

Red Robin ofrece una hamburguesa Red's Big Tavern Burger gratuita, acompañada de papas fritas ilimitadas.

La promoción está dirigida a veteranos y militares activos, quienes deben presentar una identificación o comprobante de servicio.

Es válida para consumo en el establecimiento.

10. Shake Shack: hamburguesa ShackBurger gratis

Shake Shack ofrece una hamburguesa sencilla ShackBurger sin costo a veteranos y militares activos.

Para aprovechar la promoción es necesario acudir a una sucursal participante y presentar una identificación militar o comprobante de servicio. No se requiere realizar otra compra.

11. Ruby Tuesday: comida de hasta 17.99 dólares

Ruby Tuesday ofrece una comida gratuita de su menú Everyday Fresh Meals, con un valor de hasta 17.99 dólares.

Los beneficiarios pueden elegir entre 13 entradas, acompañadas de Garden Bar y bebida con recargas ilimitadas.

La promoción incluye a veteranos, militares activos, reservistas y miembros de la Guardia Nacional. Es válida para consumo en el restaurante y requiere comprobante de servicio.

12. Bob Evans: comida de un menú especial

Bob Evans ofrece una comida gratuita de un menú especial para veteranos y militares activos.

La promoción es válida este 11 de noviembre, únicamente para consumo en el restaurante y con una identificación militar vigente.

13. Freddy's: tarjeta para un combo gratis

Freddy's Frozen Custard & Steakburgers entrega a veteranos y militares activos una tarjeta para canjear un combo gratuito.

El beneficio se obtiene al visitar un establecimiento el 11 de noviembre. La tarjeta podrá utilizarse hasta el 25 de noviembre de 2026.

¿Dónde conseguir café gratis por Veterans Day?

Además de los restaurantes que ofrecen comidas completas, algunas cadenas participan con bebidas gratuitas.

Starbucks: café preparado caliente o helado de 12 onzas para veteranos, militares activos y cónyuges de militares.

café preparado caliente o helado de 12 onzas para veteranos, militares activos y cónyuges de militares. Circle K: café mediano caliente o helado para veteranos, sin compra adicional.

café mediano caliente o helado para veteranos, sin compra adicional. Hot Dog on a Stick: limonada Original de 16 onzas para veteranos y militares activos.

limonada Original de 16 onzas para veteranos y militares activos. Biggby Coffee: café preparado caliente o helado de 16 onzas para veteranos y militares activos.

Las promociones están sujetas a participación de las sucursales y pueden requerir identificación militar.

¿Qué identificación necesitas para recibir comida gratis?

En general, los restaurantes solicitan una identificación que permita comprobar que la persona sirvió o sirve en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Entre los documentos que pueden aceptarse están:

Identificación militar vigente o de retiro.

Tarjeta de identificación de veterano.

Documento DD-214, que acredita la separación del servicio militar.

Identificación de organizaciones de veteranos, como American Legion o VFW.

Comprobante de servicio o documentación militar, según las condiciones de cada cadena.

No todos los establecimientos aceptan los mismos documentos, por lo que conviene revisar sus políticas antes de acudir.

¿Todos los restaurantes ofrecen comida gratis a los veteranos?

No. Las promociones de Veterans Day 2026 dependen de cada cadena y, en algunos casos, de la sucursal.

Además, no todas las ofertas significan una comida completamente gratuita. Por ejemplo, Chipotle ofrece chips y una opción de guacamole, queso o salsa al realizar una compra mínima de cinco dólares.