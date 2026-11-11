Uno de los aspectos más importantes durante una entrevista para obtener una visa americana de turista B1/B2 es demostrar que tu estancia en Estados Unidos será temporal.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la ley exige que los solicitantes convenzan al oficial consular de que tienen la intención de regresar a su país de residencia después de su viaje.

Por esta razón, muchas de las preguntas del cónsul están dirigidas a conocer los vínculos que el solicitante mantiene en México, como empleo, familia, estudios, propiedades y otros compromisos que hagan razonable su regreso una vez concluida la visita.

¿Qué analiza el cónsul durante la entrevista?

Cada caso se evalúa individualmente y el oficial consular considera las circunstancias personales, familiares, profesionales y económicas del solicitante para determinar si cumple con los requisitos de una visa de no inmigrante.

En otras palabras, el funcionario busca señales que respalden que la persona tiene razones suficientes para regresar a México después de un viaje temporal.

Respuestas que suelen transmitir una intención clara de regreso

1. Hablar de un empleo estable en México

Cuando el cónsul pregunta a qué te dedicas, una respuesta clara y precisa puede ayudar a demostrar arraigo.

Ejemplo: "Trabajo desde hace cinco años como administrador en una empresa de Querétaro y regresaré al finalizar mis vacaciones para reincorporarme a mis actividades."

Este tipo de respuesta muestra una ocupación estable y compromisos laborales en México.

2. Explicar un itinerario de viaje concreto

Las respuestas específicas suelen generar más confianza que aquellas que son ambiguas o imprecisas.

Ejemplo: "Viajaré a Orlando durante una semana para visitar los parques temáticos y regresaré a México al terminar mis vacaciones."

Es importante responder de manera directa y coherente sobre el motivo del viaje.

3. Mencionar responsabilidades familiares

Los compromisos familiares en México pueden formar parte de los elementos que reflejan arraigo.

Ejemplo: "Mi esposa y mis hijos viven en México y regresaré para continuar con nuestras actividades familiares y laborales."

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que las circunstancias personales forman parte de la evaluación que realiza el oficial consular.

4. Hablar de estudios en curso

Para estudiantes, los compromisos académicos pueden representar una razón importante para volver.

Ejemplo: "Estudio la licenciatura en ingeniería y viajaré durante el periodo vacacional. Debo regresar para continuar el siguiente semestre."

Las actividades educativas forman parte del contexto que los oficiales consideran al analizar cada solicitud.

5. Explicar con naturalidad que tienes un negocio en México

Quienes trabajan por cuenta propia también pueden demostrar vínculos sólidos con el país.

Ejemplo: "Tengo un negocio familiar en Puebla y regresaré porque debo seguir administrándolo."

El análisis consular toma en cuenta la situación económica y profesional del solicitante.

Durante la entrevista es fundamental:

Decir siempre la verdad .

. Responder únicamente lo que pregunta el cónsul.

Mantener coherencia con la información capturada en el formulario DS-160 .

. Evitar respuestas aprendidas de memoria o exageradas.

Ser claro respecto al propósito del viaje y la duración prevista de la estancia.

Respuestas que pueden generar dudas

Aunque cada caso es diferente, algunas respuestas podrían hacer que el oficial tenga preguntas adicionales sobre la intención del viaje.

Por ejemplo:

"Todavía no sé cuándo regresaré".

"Voy a Estados Unidos y después veré qué pasa".

"Quizá me quede más tiempo si encuentro oportunidades".

"No tengo planes definidos para volver a México".

La clave es demostrar que el viaje tiene un propósito temporal y que existen motivos claros para regresar al país de residencia.

No existe una respuesta mágica para obtener la visa

El Departamento de Estado de Estados Unidos aclara que las visas se adjudican caso por caso y que la decisión final depende de las circunstancias completas del solicitante, no de una sola respuesta durante la entrevista.

Por ello, las respuestas que más convencen al cónsul suelen ser aquellas que reflejan una situación real y verificable: un empleo estable, estudios en curso, responsabilidades familiares, negocios o cualquier otro vínculo legítimo que demuestre que la vida del solicitante sigue estando en México y que su intención es regresar una vez terminado el viaje.