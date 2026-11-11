El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, amenazó el miércoles con atacar bases estadounidenses más allá de Oriente Medio, incluidas las de Europa, si se utilizan para lanzar ataques contra la República Islámica.

"Si aviones estadounidenses despegan de una base militar estadounidense, incluso si está ubicada en un país europeo u otra región lejana, para bombardear Irán, también atacaremos esas bases", dijo Rezaei en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen TV .