La actriz mexicana Renata Notni sorprendió a sus seguidores luego de que se difundieran fotografías en las que aparece caminando junto al empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères por las calles de West Hollywood.

En las imágenes se aprecia a Notni y Baillères en una actitud cariñosa, pues aparecen tomados de la mano y sonrientes.

Pero ¿están saliendo? ¿Quiénes han sido sus exparejas? Aquí te contamos lo que se sabe sobre su posible relación.

¿Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères están saliendo?

Las imágenes captadas por los paparazzi, donde se les ve caminando tomados de las manos y abrazándose, han desatado rumores sobre una posible relación sentimental entre Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères.

Sin embargo, por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que estén saliendo y no se conocen más detalles al respecto.

Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères fueron captados tomados de la mano durante una tarde de compras en Los Ángeles. 👀 ¿Qué te parece la nueva pareja? 😱 Fotos por: Grosby Group https://t.co/fU97hzAy1g — EstiloDF (@EstiloDF) November 10, 2026

¿Quiénes son las exparejas de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères?

Las fotografías de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères llamaron la atención en redes sociales, pues los usuarios recordaron que el empresario había sido vinculado sentimentalmente con otras figuras del espectáculo, como la cantante Belinda y la actriz británica Emma Watson.

De acuerdo con la revista Hola, Belinda se habría inspirado en Baillères para escribir la canción Heterocromía, debido a que el empresario tiene los ojos de distinto color.

Además, en febrero de 2026, Gonzalo Hevia Baillères fue vinculado sentimentalmente con Emma Watson. Incluso, ambos fueron vistos besándose en un aeropuerto.

Por su parte, Renata Notni terminó recientemente su relación de cinco años con el actor Diego Boneta.

En marzo de este año, la expareja anunció oficialmente su ruptura. De acuerdo con la revista Quién, la separación fue una decisión mutua y ambos quedaron en buenos términos.

Asimismo, la actriz fue vinculada sentimentalmente con Alejandro Speitzer, luego de que fueran vistos juntos durante viajes de trabajo.

Sin embargo, Notni aclaró en octubre de este año que entre ellos solo existe una amistad.

"Alex es un gran amigo... trabajamos con muchas marcas juntos y nos dio mucha risa, pero somos grandes amigos", declaró.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

De acuerdo con Cosmopolitan, Gonzalo Hevia Baillères es "el fundador y director ejecutivo de Lok, una empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial".

Además, el empresario proviene de una familia multimillonaria, propietaria del Grupo Bal y de los grandes almacenes El Palacio de Hierro.

Según la publicación, sus abuelos construyeron su fortuna "gracias a su empresa minera, Industrias Peñoles".

Asimismo, señala que los Baillères son "la cuarta familia más rica de México", mientras que mencionan que Forbes los posiciona como "la décima más rica de toda América Latina".