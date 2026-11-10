Pese a su divorcio y distanciamiento, Jennifer Garner sigue recordando su matrimonio con Ben Affleck, de quien se separó en 2018 luego de 13 años de matrimonio y en medio de múltiples polémicas.

En una reciente entrevista, la actriz de Si tuviera 30 recordó uno de los mejores momentos junto al actor y lo calificó de “maravilloso”, pese al deterioro de su relación, los problemas de alcoholismo de Affleck, y la tensión que vivieron como pareja que afectó su relación con sus hijos. ¿Qué dijo la celebridad? A continuación te lo contamos.

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En una aparición en el programa Happy Hour, Jennifer recordó un viaje que hizo con sus hijos a Francia. Según señaló, ella y su familia se quedaron en París durante seis semanas mientras Ben rodaba una película en Londres.

Si bien no pasó mucho tiempo con el actor, Jennifer recuerda que en dichos meses tuvo una de las mejores convivencias con su familia: “Cuando mis hijos eran muy pequeños, fui a París. Ben estaba rodando una película al estilo Batman en Londres, y nos quedamos seis semanas. Los saqué del colegio. Fue la última vez que saqué a los niños del colegio, pero fue maravilloso. Fue increíble. Fue divertidísimo”, señaló la celebridad.

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Detalló que durante esas seis semanas con su familia pudo hacer un viaje por Venecia y diferentes puntos de atracciones en París: “Cada foto de esa noche, de ese viaje, la sonrisa en los rostros de mis hijos, fue una aventura increíble la que nos brindó”, dijo señalando que Ben pudo darles dichas experiencias pese a no estar cerca todo el tiempo.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre su matrimonio con el actor y director. Hace poco reveló detalles sobre su divorcio y la pesadilla emocional que atravesó tras su separación legal.

En su momento, Jenn dijo que no pudo trabajar durante años, debido al impacto que le generó su divorcio. Admitió que tenía menos trabajo mientras que sus hijos eran pequeños, pero la situación cambió radicalmente, quedándose sin trabajo por años, cuando terminó con Ben Affleck: “Cuando mis hijos eran pequeños, trabaja muy poco, y luego tuvimos una gran conmoción en nuestra familia, así que durante mucho tiempo prácticamente no trabajé”, detalló.

¿Por qué se separaron Jennifer Garner y Ben Affleck?

La pareja se separó en 2018 tras 13 años de matrimonio y tres hijos. En su momento se informó que la razón principal de su divorcio fue los problemas de alcohol del actor de Argo, aunado a esto, Jennifer alegó que se sintió ignorada por su entonces esposo debido a que él le prestaba más atención a sus proyectos cinematográficos que a ella y a sus hijos.

Eso no fue todo, durante su proceso de separación se reveló que Ben presuntamente le fue infiel con quien fue la niñera de sus hijos, identificada como Christine Ouzounain. Esta versión nunca fue confirmada en su totalidad, ya que la pareja continuó junta por algunos meses antes de firmar el divorcio.

Por años se ha dicho que Ben Affleck en realidad dejó a Garner para tomar su relación con Jennifer Lopez, con quien se iba a casar en la década de los 2000. Sin embargo, poco después de su separación, Ben se tomó su tiempo de soltería para luego salir en citas románticas con la actriz Ana de Armas, a quien conoció en el rodaje de la película Deep Water y con quien convivió el primer año de la pandemia.

Luego de ello, Ben se reencontró con JLo y se casaron dos veces en 2022. Pese a las expectativas, la pareja no duró y la Diva del Bronx solicitó el divorcio en agosto de 2024; su divorcio finalizó en enero de 2025, pero su relación cercana y su romance duró unos meses después.