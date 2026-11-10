Ayer, 9 de noviembre, se anunció que James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores de DC Studios en diciembre de 2026, noticia que generó preocupación entre los fans de DC por el futuro de personajes como Superman, Supergirl y Peacemaker.

Aunque todavía no se ha revelado cuál será el nuevo rumbo de DC Studios bajo el liderazgo del exproductor de Marvel Jeremy Latcham, Gunn aseguró en su cuenta de Instagram que aún tiene proyectos pendientes con DC, como la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que se estrenará en el verano de 2027.

Pero ¿qué hay detrás de la salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios y cuál será el futuro del DCU? Aquí te contamos.

¿Por qué James Gunn y Peter Safran dejan DC Studios?

Ayer, Skydance, empresa que se creó a partir de la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery en octubre de este año, anunció que James Gunn y Peter Safran dejarían sus cargos directivos en DC Studios para "dedicarse de lleno a su trabajo creativo".

Aunque no se dieron más detalles sobre los motivos de su salida, The Hollywood Reporter señaló que existían "varios puntos de tensión" entre Josh Greenstein y Dana Goldberg, presidentes de Skydance Motion Picture Group, y Gunn y Safran.

De acuerdo con el medio, Greenstein y Goldberg buscaban "consolidar toda la producción cinematográfica bajo su liderazgo", mientras que Gunn y Safran estaban acostumbrados a "tener un fuerte control sobre cada aspecto del lanzamiento de los productos de DC".

Asimismo, la publicación señaló que otro punto de tensión habría surgido porque los directivos de DC no eran "muy comunicativos" o se "tardaban" en compartir información sobre sus producciones con los ejecutivos de Skydance.

Por otra parte, The Hollywood Reporter indicó que las finanzas de DC también habrían sido un factor clave en la salida de Gunn y Safran.

Según el medio, la nueva administración no estaba satisfecha con los resultados de Supergirl en taquilla ni con los de Superman, que, a pesar de haber sido rentable y recaudar 618 millones de dólares a nivel mundial, consideró que "no generó las ganancias netas ni tuvo el impacto en la cultura pop que se esperaba de una película de ese tipo".

¿James Gunn seguirá trabajando en películas de DC?

Aunque James Gunn ya no estará al frente de DC Studios, continuará trabajando como director y guionista.

A través de su cuenta de Instagram, Gunn confirmó que seguirá involucrado en Man of Tomorrow y que, junto con Peter Safran, está desarrollando otro proyecto para DC.

En cuanto al futuro de personajes como Superman, Supergirl y Peacemaker, el cineasta aseguró que "seguirán vivos".

"Este verano se estrena Man of Tomorrow. Además, acabamos de embarcarnos en otro proyecto de DC que estoy escribiendo, y ya veremos qué pasa después de eso. Y, por supuesto, los personajes que hemos creado seguirán vivos", escribió.

¿Quién es Jeremy Latcham y qué películas de Marvel produjo?

Jeremy Latcham, quien formó parte del equipo fundador del Universo Cinematográfico de Marvel, asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios a partir del 1 de diciembre.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Latcham es "conocido por expresar abiertamente su fe cristiana y su deseo de realizar proyectos que levanten el ánimo".

Además, fuentes citadas por el sitio lo describen como "un creador de películas convencionales cuyo objetivo es producir éxitos para el gran público y atraer a la gente a las salas de cine".

Según la publicación, este enfoque se alinea mejor "con los gustos más generales" de David Ellison, presidente y codirector ejecutivo de Skydance.

Durante su trayectoria en Marvel, Jeremy Latcham produjo las siguientes películas: