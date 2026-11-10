Además del escándalo que enfrenta por el arresto de su padre, Meghan Markle volvió a robarse los reflectores después de que resurgieran las declaraciones que Russell Brand hizo hace algunas años, en las que presumió que besó a la ahora esposa del príncipe Harry. Dichas palabras adquirieron mayor relevancia luego de que el actor británico fue sentenciado a 10 años y seis meses de cárcel por los delitos de violación y agresión sexual.

El actor y comediante británico, de 51 años, fue condenado el pasado 9 de noviembre por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Desde que se dio a conocer la polémica que involucra a Brand, aumentó el interés sobre el trabajo del actor, principalmente, por saber en qué películas había aparecido.

Entre los filmes se encuentra uno en el que compartió créditos con la duquesa de Sussex, del cual Russell contó una anécdota que en su momento también dio de qué hablar.

En mayo de 2018, Brand acudió al programa británico Loose Women y habló de su participación junto a Meghan Markle en la comedia 'Get Him to the Greek' (2010), años antes de que ella se casara con el príncipe Harry y se convirtiera en duquesa de Sussex.

Durante la entrevista, una de las presentadoras le preguntó directamente si había besado a Meghan. El actor respondió afirmativamente.

"Creo que le planté uno en la escena. Estaba escrito en el guión", explicó el famoso, quien también reconoció que no recordaba demasiado de aquella película y que su referencia provenía de un fragmento que había visto posteriormente.

En aquel momento, la exactriz estaba a pocos días de casarse con el príncipe Harry. Es por esta razón que presentadora Andrea McLean le preguntó al comediante si era cierto que había besado a la entonces prometida del príncipe británico. "Así es", respondió Brand, antes de aclarar en qué circunstancias sucedió el beso.

¿Cuántos años de prisión recibió Russell Brand y de qué delitos fue declarado culpable?

De acuerdo con EFE, "Brand fue declarado culpable de violar en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje".

¿Meghan Markle respondió a las declaraciones de Russell Brand?

Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública de Meghan a las declaraciones que Russell Brand realizó en 2018 sobre el beso durante el rodaje de 'Get Him to the Greek'.