Jennifer Lopez se encargó de poner ambiente y alegría en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York durante un concierto sorpresa. A su salida al escenario, todas las miradas se pusieron sobre ella y la espectacular silueta que conserva a sus 57 años de edad.

La cantante y actriz apareció ante el público luciendo un enterizo transparente de rejilla con cuello halter, combinado con un bodysuit nude de corte alto. Agregó una gargantilla de cristales plateados, pendientes largos, así como anillos brillantes y botines de tacón alto.

LEE MÁS: Gaby Spanic sorprende con bikini de impacto a los 52 años mientras se reencuentra con su gemela

La estrella de Selena lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados. Presumió su belleza con su característico maquillaje bronceado sobre el rostro, labial glossy y blush color canela, además de párpados ahumados y contour que definió sus rasgos.

Además de lucir impactante sobre el escenario, Jennifer causó sensación entre sus fanáticos al interpretar por primera vez su sencillo Proof of Love, una canción inspirada en sus hijos Emme (Oskar) y Max, quienes dejaron la casa familiar en verano para irse a estudiar a la universidad. Asimismo, la Diva del Bronx cantó sencillos icónicos como On the Floor, Waiting for Tonight y Love Don’t Cost a Thing.

NO TE PIERDAS: Influencer Anastasia Karanikolaou impacta con vestido de escote infinito en Nueva York

En su momento se dijo que Proof of Love fue escrita a Ben Affleck tras su polémico divorcio, sin embargo, ella misma afirmó que se trataba del amor que tiene por sus gemelos y de los sentimientos encontrados que experimentó cuando se fueron de su lado.

“He escrito algunas de las mejores canciones que he escrito en mi vida y estoy muy emocionada”, contó en una entrevista con Variety.

“Ocupan una parte tan grande de tu cerebro durante tanto tiempo, y cuando se van, lo cual es devastador, triste y aterrador, te enfrentas a una vida totalmente diferente y piensas: '¿Qué voy a hacer con este espacio y este tiempo?' En mi caso, simplemente volví al estudio. He escrito algunas de las mejores canciones que he escrito en mi vida y estoy muy emocionada”, dijo.

“Sientes dolor y tristeza. Eso sí que es una prueba de amor”, agregó. Esta canción es parte del homenaje que le está rindiendo a su álbum LOVE?, lanzado al mercado hace 15 años y de donde también salió uno de sus más grandes hits, On the Floor junto a Pitbull.

En los últimos meses, Jennifer Lopez se ha enfocado en su carrera profesional como cantante y actriz. Además, debutó como colaboradora de Domenico Dolce y Stefano Gabbana para trabajar en una colección exclusiva para la firma internacional Dolce&Gabbana tras la Semana de la Moda de Milán de este año.