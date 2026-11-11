Como pocas veces, Kate Middleton habló abiertamente sobre su salud a casi dos años de haber anunciado que el cáncer estaba en “remisión”. En una reciente entrevista, la princesa de Gales compartió una de las reflexiones más personales sobre su batalla contra el cáncer y reconoció que su recuperación ha sido un proceso complicado, con días buenos y otros mucho más difíciles.

La futura reina del Reino Unido explicó que, aunque ha avanzado desde que terminó su tratamiento, sanar por completo requiere paciencia y tiempo. Su testimonio también dejó ver cómo ha encontrado consuelo en la naturaleza y en los momentos sencillos junto a su familia, el príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

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En una charla con la revista Country Life, la esposa del príncipe William recordó que durante su estancia en el hospital le advirtieron que su recuperación no seguiría una línea recta: “Me dijeron que mi recuperación no sería lineal, que habría días buenos y días malos y que llevaría tiempo”, compartió.

Para explicar esta experiencia, comparó el proceso con los ciclos naturales, en los que los periodos de descanso y renovación son tan importantes como los momentos de crecimiento: “Los periodos de descanso, reflexión y renovación son tan importantes como los momentos de crecimiento”, dijo.

La princesa, de 44 años , también habló de la importancia de la naturaleza como un espacio para recuperar la tranquilidad y encontrar una nueva perspectiva.

Describió el entorno natural como un lugar reparador y señaló que las personas suelen buscar consuelo en distintos paisajes, desde las playas hasta las montañas. “Incorporar la naturaleza al proceso de recuperación de una persona es fundamental”, contó.

Al recordar cómo consiguió mantener la esperanza durante uno de los momentos más oscuros de su vida, Kate compartió una reflexión sobre la conexión humana y el sentido de pertenencia. “No estamos solos y estamos interconectados con algo más grande que nosotros mismos”, señaló.

La princesa Kate hizo público en enero de 2025 que su cáncer estaba en “remisión”, su diagnóstico fue revelado en marzo de 2024 tras haberse sometido a una cirugía abdominal.

En septiembre de 2024, Middleton anunció que había terminado su tratamiento de quimioterapia y explicó que su camino hacia la recuperación todavía sería largo. Aunque expresó su deseo de retomar gradualmente sus compromisos públicos, también dejó claro que necesitaba escuchar a su cuerpo y avanzar día a día.

La experiencia también representó un periodo especialmente difícil para el príncipe William y sus tres herederos. En un mensaje anterior, Kate describió el proceso como “complejo, aterrador e impredecible” y reconoció que había sido increíblemente duro para toda la familia.

La princesa explicó que esta etapa le permitió valorar, junto a su esposo, las cosas sencillas pero significativas de la vida, que muchas veces pasan inadvertidas. Agregó que el camino a la recuperación total todavía es largo y complicado, pero afortunadamente tiene el apoyo de sus hijos y del príncipe William.

Con anterioridad Middleton ya había hablado del acompañamiento que tuvo de su familia y de cómo ha afrontado cada día desde que se le diagnosticó cáncer: “Mi camino hacia la recuperación total es largo”, dijo en su momento.

“Debo seguir afrontando cada día como venga. Sin embargo, tengo muchas ganas de volver al trabajo y participar en algunos actos públicos más en los próximos meses, cuando me sea posible”, dijo, y agregó: “Este tiempo nos ha recordado, sobre todo a William y a mí, la importancia de reflexionar y agradecer las cosas sencillas pero significativas de la vida, que muchos de nosotros solemos dar por sentadas”.

Al igual que Kate y desde su perspectiva, el hijo del rey Carlos III también se ha sincerado sobre la amarga experiencia con el cáncer de su esposa y la lucha que han tenido de manera privada.

Según dijo en The Reluctant Traveler with Eugene Levy, personalmente atravesó por momentos emocionalmente complicados, “lugares bastantes desagradables”, señaló, aunque reconoció que el proceso de recuperación fue avanzando de “manera correcta”.