A días de haberse hecho viral en redes sociales por pedir dinero para mantener a fu familia y darle la bienvenida a su sexto hijo, Brandon ‘Bug’ Hall, famoso por su papel como Alfalfa en Los Pequeños Traviesos, está siendo acusado de fraude y se le pidió devolver lo recaudado.

Hace unos días, el exactor recurrió a una cuenta de GoFundMe para pedir 2 mil dólares que necesitaba para el nacimiento de su sexto hijo y el levantamiento de su nueva casa en Arkansas. Tras haber recaudado más de 26 mil dólares , ahora las personas que lo ayudaron y sus seguidores le exigen que regrese el dinero y lo están acusando de haber hecho fraude.

Según acusan los internautas, Brandon estuvo pidiendo donaciones a las personas alegando las necesidades de sus hijos para invierno, aún cuando él hizo un voto de pobreza hace unos años junto a su esposa, lo que quiere decir que prometió vivir sin riquezas, con humildad y trabajando únicamente en caso de necesidad financiera.

En una declaración que hizo tras juntar más de 26 mil dólares , la exestrella infantil dijo que el apoyo que recibió fue “un regalo de Dios” y que no regresará nada y que dicho dinero sería utilizado para él y su familia.

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Los internautas, más allá de las necesidades familiares o de creencias religiosas que alega, señalan que el exactor prometió cerrar la recaudación una vez que llegara a los 2 mil dólares; sin embargo, siguió pidiendo dinero hasta multiplicar la cifra.

En una entrevista que dio, Brandon señaló que GoFundMe cerraría y bloquearía la petición una vez que llegara a la meta, pero eso no ocurrió y, por el contrario, siguió recibiendo dinero, mismo que se le iba a transferir cinco días después de que la organización terminara de verificar la donación.

“Si no hubiera ocurrido toda esa situación, habría salido de todo esto con 2 mil dólares y habría sido feliz. No iba a ser codicioso y decir que necesitaba dinero para un tractor, un aserradero o todas las demás cosas que necesito para empezar”, apuntó en una entrevista con Page Six.

Agregó que el hecho de que GoFundMe no cerrara las donaciones fue por “voluntad de Dios” y que por ello no devolverá ni un sólo dólar: “Nunca se me ocurrió pensar qué pasaría si hubiera un excedente. Sin duda, aceptaré esto como un regalo de Dios y como una bendición de todas las personas que, por la razón que sea, quisieron bendecirme”.

“Tengo la costumbre de hacer lo que creo que es correcto en cualquier circunstancia, independientemente de si es ventajoso o no. Pero en esta situación, nunca dije nada sobre los sobrecostos porque nunca consideré esa posibilidad”, apuntó reafirmando que se quedará con las donaciones.

Y agregó: “Este dinero supone un cambio radical en la vida de la gran mayoría de los estadounidenses. Y con la vida que he elegido, también lo es para mí”.

En la misma entrevista recordó su voto de pobreza y detalló que fue hecho de manera laica, sin una justificación religiosa y que sólamente trabajaría para cubrir necesidades específicas.

Además, detalló que tomó la decisión de vivir con bajos recursos tras recaer en las drogas y reflexionar sobre su vida y legado luego de terminar de trabajar en un proyecto con Netflix hace más de 6 años.

En cuando a su situación financiera y sus pocos ingresos económicos, Hall dijo que no tiene un número en mente de los hijos que quiere tener e insinuó que podría seguir teniéndolos ya que cree, como crisitano, que el objetivo de vivir en pareja es criar hijos y la obligación principal en un matrimonio “es tener hijos”.